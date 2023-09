Antonio Pinto va rebre nombrosos reconeixements i homenatges per la seva labor, caracteritzada pel seu optimisme, passió i afany de servei. Així, el 1995 un grup de gent des Castell, encapçalat per Andrés Ferrer, li va retre un homenatge al qual es van adherir diferents institucions i entitats de tota l’Illa. Per la seva part, el 2002 l’Ajuntament des Castell va celebrar un ple extraordinari en què per unanimitat va ser nomenat Fill adoptiu des Castell. El 2000 Pinto també va rebre la insígnia d’Or de la Casa d’Andalusia, que dos anys després el va nomenar Andalús de l’Any 2001. El 2005 va rebre un reconeixement per la seva gestió en l’Sporting Maonès, tres anys després l’insígnia d’Or del Menorca Bàsquet i el 2009 va ser nomenat President Honorífic del Centre de Cultura, rebent l’escut d’Or de l’entitat.