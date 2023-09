Graziela Lleonart defiende la teoría de que «las historias están ahí, solo hay que rebuscarlas». Y la de su primera novela, «Codex Lacrimarum. El llibre de les llàgrimes», llegó a ella, confiesa, «vía la ignorancia». Fue una amiga, mezzosoprano para más señas, quien le habló de su visita a un monasterio de Burgos y del «Codex de Las Huelgas», un manuscrito que contiene 186 piezas musicales compuestas originalmente desde el siglo XII hasta comienzos del XIV, uno de los documentos de ese tipo más valiosos que se conocen y el más antiguo de ese periodo que se conserva en Europa.

La escritora, nacida en Barcelona pero afincada en Menorca desde bien joven, con varios relatos breves y piezas teatrales en su currículum, tenía pendiente dar el salto a la novela, y con esa historia vio como se le abría el camino. «Ese mismo día me fui con la idea en la cabeza y soñé el final», rememora, «tenía el desenlace, pero me faltaba todo el resto, y me lo tomé como un reto personal». Así fue como nació una novela histórica, en la que se intercala la ficción, que recrea el contexto en el que comenzó a tomar forma un documento cuya historia, a juicio, de la escritora, es de justicia que sea más conocida.

Un proceso que le ha llevado más tiempo del inicialmente planeado y que se ha prolongado durante algo más de dos años, ya que el trabajo de investigación ha sido profundo. En resumen, la autora defiende que se trata de una novela «que llena los huecos dejados por la historia». Su labor ha consistido en rellenar esos vacíos con personajes de ficción para completar la trama.

A lo largo de sus 322 páginas, Lleonart nos descubre encuentros entre personajes abandonados por la memoria para dar protagonismo a esas «voces anónimas que desde la clausura no han pasado a la historia, pero que han hecho historia».

Estamos hablando también de un novela en la que se reivindica el papel desempeñado por las mujeres que a través de la música difundieron la cultura, enseñando a leer y escribir a todas las que iban entrando en el monasterio, «y aquello en la Castilla medieval fue como una revolución», sostiene la autora.

Lleonart escribió esta novela al refugio de su estudio, escuchando música, donde encontró el ambiente perfecto para convivir prácticamente con las protagonistas de la novela como si de un monasterio se tratara. Un libro, también editado en una versión en castellano, que ha despertado su interés por seguir ahondando en la novela histórica. De hecho ya está manos a la obra con un segundo trabajo, ambientado de nuevo en el Medioevo, pero en este caso en Menorca.

La presentación de la novela tendrá lugar este otoño en la Isla en un marco un tanto original, como parte del XI Festival de Música Antigua de Maó, cuya programación está centrada por completo en la figura femenina. Bajo el título de «Mujeres en la sombra: las voces del Codex de Las Huelgas», la escritora contará además con el acompañamiento de las sopranos Marina Plovins y Maria Antonietta Muggianu.