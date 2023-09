Las figuras humanas y paisajes pintados al óleo que expone Jesús Serrano Francés en Es Mercadal, son de gran calidad pictórica y de una belleza serena, con pincelada suelta y gran colorido que invitan a una contemplación tranquila. Viéndolos pareciera que conocemos también a los personajes y los entornos que nos muestra, puesto que el artista los presenta con los detalles y el cariño de quien observa, conoce y aprecia bien lo que le rodea.

El pintor de origen aragonés (Morata de Jalón, Zaragoza, 1951) y residente por temporadas en el pueblo de Es Mercadal, presenta veinte obras de formato mediano bajo el título «Desnudos, marinas y retratos» en la planta baja de Ca n’Ángel (calle Major, 2) hasta este domingo en horario de 11 a 13.30 y de 18 a 19 horas. Además es fácil encontrarse con el autor de las obras en la exposición y conversar con él sobre el arte y la vida, que no siempre le ha sido fácil, puesto que la salud le jugó una mala pasada.

Paisajes de Es Mercadal, desnudos de mujer y retratos donde el color es protagonista, desvelan también una pincelada muy potente, cargada de pintura, siguiendo el rastro de Van Gogh o Lucian Freud. Entre los personajes retratados vemos a Biel, un payés mallorquín, o a un joven inmigrante rumano, con un «componente muy matérico», como explica el pintor.

Las obras atraen por su colorido y su fuerza expresiva.

Trayectoria

Pese a empezar a pintar con unos treinta años, «tarde» como explica Serrano, aprovechó sus vacaciones de verano y una excedencia como profesor para atender clases de pintura en la School of Visual Arts y la Parsons School of Design de New York, enlazando con la conmoción que le había creado en 1980 la visita al MOMA (Museum of Modern Art) de la ciudad estadounidense. Especialmente interesado por las obras del expresionismo abstracto americano, inició su pasión por la pintura con temas abstractos para llegar más tarde a lo figurativo. Después de ejercer quince años como docente, pasó a dedicarse totalmente al arte.

Por otro lado, su larga relación con Menorca se inició en 1979 cuando en su primer viaje a la Isla quedó enamorado de ella. Tras vivir en otros lugares como Mallorca y New York, se instaló junto a su mujer en Es Mercadal hace diez años, para vivir hasta 2019 y actualmente residen en su casa del centro del pueblo durante los cuatro meses de verano.

Arte terapéutico

En 2010, Serrano Francés adquiere una muy alta sensibilidad electromagnética –a causa de una negligencia terapéutica– que transforma radicalmente su vida. También desarrolló después sensibilidad química múltiple (SQM) hasta el punto de tener que dejar de pintar por los componentes de los materiales y no poder salir del domicilio, habilitado especialmente para él y su nuevo síndrome.

A pesar de ello y siguiendo el ejemplo de Matisse se inició en el collage con un papel muy especial, el que había manufacturado él mismo años antes a partir de tejidos de algodón. Precisamente con 35 piezas de esta etapa realizó una exposición en el Espai Biel Mercadal, también en Es Mercadal, en el desparecido espacio de Biel Mercadal.

Estas sensibilidades se le han reducido mucho y aunque ahora hace vida normal requiere de mucha medicación y confiesa que pintar o hacer collages es su terapia, «ahí se me pasan todos los males» explica.