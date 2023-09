El col·lectiu Ninyas de Papá presenta el seu primer espectacle «Coses a fer perquè m’escoltin; despullar-me, morir», després d’haver-lo estrenat aquest setembre a l’Antic Teatre de Barcelona amb totes les entrades exhaurides. L’obra es podrà veure aquest divendres a les 20.30 hores.

Aquest grup de quatre joves, entre les quals hi ha la menorquina Berta Cardona Pons, ens brinden una autoparòdia generacional que mescla ficció i artificialitat. I tot amb una bomba a punt d’explotar.

«Coses a fer perquè m’escoltin; despullar-me, morir» és una resposta i un avís davant el desastre, una recopilació de converses, un crit d'ajuda, una imatge que es posa en moviment amb un motor clar: quatre joves han posat una bomba.

Una peça que neix com una autoparòdia on apareix la metàfora, un vector que serveix per barrejar la ficció i l'artificialitat, una peça polifònica a quatre veus, una fugida de la transcendència i de la poesia, un abanderament de l'estètica d'avantguarda, pròxima al punk. Fa 24 hores que s'han tancat en el teatre i és a l'últim moment, una hora abans de l'explosió, que obren les portes, donant així l'oportunitat d'oferir una roda de premsa, decidides a explicar què és el que pretenen.