L’escultora catalana Marta Pruna i la ceramista japonesa Hiromi Tomei exposen la seva obra a la Sala d’Exposicions des Migjorn Gran. La mostra artística, que ha estat organitzada per l’associació Amics de l’Art des Migjorn Gran, es pot visitar fins aquest diumenge, de 10.30 a 13 hores i de 17 a 20 hores.

Marta Pruna exposa una vintena d’escultures en pedra, que incideixen en la temàtica humana, hi ha rostres de gran format que pesen fins a 80 kg, altres de format mitjà i la resta de format petit. L’artista elabora unes figures amb presència una mica totèmica, amb reminiscències mesopotàmiques i de l’Antic Egipte. La pràctica totalitat de les escultures representen el bust humà, algunes amb les mans creuades sobre el pit, i només una -de les de menor mida- és una persona de cos sencer. Les escultures de Pruna desprenen fortalesa i un caràcter enèrgic, perquè estan fetes amb radial, amb tall directe i abrupte.

L’escultora catalana treballa en el seu taller als afores de Cervià de les Garrigues, a Lleida, on es va instal·lar fa uns vint-i-tres anys per pura casualitat després de viure a Àustria i Alemanya.

L’obra d’Hiromi Tomei es caracteritza pels colors obscurs

Ceràmica

Hiromi Tomei és una japonesa nascuda a l’illa d’Okinawa i que també té la seva residència a la província de Lleida, no molt enfora de la casa i museu de Marta Pruna.

La ceramista japonesa va néixer envoltada de terra, aigua i vent, elements que juntament amb el foc sempre han conformat la seva obra, que es caracteritza pels seus colors obscurs i que fan referència a motius de la mar. Tomei també ha exposat la seva obra a la resta d’illes balears, com Eivissa i Formentera.

Tant Marta Pruna com Hiromi Tomei tenen previst tornar l’any vinent a exposar la seva obra artística a Menorca, concretament as Migjorn Gran, per participar en una nova edició de la Gran Migjornale.