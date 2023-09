La Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona (UB) ha organitzat una exposició, dues conferències i visites guiades sobre la personalitat i obra del lingüista ciutadellenc Francesc de Borja Moll, amb motiu del 120è aniversari del seu naixement. L’exposició amb material aportat per la biblioteca del centre es pot visitar fins al pròxim divendres dia 29 de setembre. «Cada any s’hauria de commemorar el naixement de Borja Moll; de fet, el 10 d’octubre a la Institució de Borja Moll sempre es fa algun acte», assegura Maria-Pilar Perea, professora de la UB i curadora de les obres completes de Moll.

L’exposició «Francesc de Borja Moll i la vigència dels mots» es va inaugurar el passat mes de juny, amb l’organització d’un parell de visites guiades a càrrec de Maria-Pilar Perea, mentre que les dues conferències es van pronunciar en aquest inici del curs universitari. Antoni Mir, de la Institució Francesc de Borja Moll parlà de «Fins al Moll de l’os», mentre que Maria-Pilar Perea tractà sobre «Francesc de Borja Moll: encara més a prop». En aquest sentit, Perea assegura que «ells van passant, el Diccionari perdura, però també val la pena que la gent sàpiga doncs tota la feina que van fer els dos, Alcover va començar i Moll va acabar, és un binomi que s’ha de presentar conjuntament. És una bona manera de cara els estudiants i la gent fer present la feina que van fer els dos».

L'exposició que es pot veure fins a la setmana vinent a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (UB).

La petita exposició està formada per material bibliogràfic de la biblioteca de la facultat que pertanyien a Borja Moll i també és una bona manera de parlar del promotor del Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB) que va ser Mn. Antoni Maria Alcover. «La mostra són uns plafons externs a l’entrada de la biblioteca, amb llibres que va escriure el mateix Borja Moll, hi ha vinculacions amb Alcover, obres relacionades amb el lul·lisme, amb l’edició de textos, també hi ha la qüestió de folklore, de rondalles, està present el DCVB i altres obres de Moll, com la flexió verbal en els dialectes catalans que Alcover va començar i Moll va tancar, el Butlletí del DCVB que Alcover va encetar i que el 1933, una vegada mort aquest, va reprendre Moll. L’obra de Moll té una gran vàlua, però d’alguna manera va ser motivada per Alcover», assenyala Perea.

Francesc de Borja Moll no va ser només el continuador de la labor gegantina d’Alcover, sinó també fundador el 1934 de l’editorial del mateix nom i actualment continuada per la Nova Editorial Moll. Va fundar l’Obra Cultural Balear i va gestionar a Palma Llibres Mallorca, llibreria referent de la cultura en llengua catalana.