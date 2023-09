La inauguració el passat dijous de la setena edició de Cranc Illa de Menorca Festival va comptar amb una notable assistència de públic, que va gaudir d’un ambient musical molt atractiu, havent-hi més públic que les anteriors jornades inaugurals. La programació continua amb una sèrie d’actuacions diàries fins aquest diumenge, en què tindrà lloc la clausura del festival.

Mut va obrir la primera nit musical al pati des Claustre amb el seu so indie no exempt d’una certa contundència i alguna sorpresa musical, com la seva versió de Bad Bunny. La vetllada va comptar amb l’actuació dels xilens establerts a França Nova Materia, amb el seu espectacle de sons electrònics interpretats de manera orgànica, essent la sorpresa de la jornada inaugural.

Per la seva part, The Cicely Satelites van demostrar estar en un estat d’excel·lència artística, mentre que els veterans Nada Surf van saber treure profit de la seva solvència sobre l’escenari.

La programació va continuar aquest divendres vespre amb les actuacions de Kitty Daysi&Lewis, Belako, La Paloma i Por las Noches. A més, durant les primeres hores de la matinada, estava prevista l’actuació de Barrera, Black Sea Deluxe i el DJ Mambow a l’Akelarre.

Aquest dissabte, en la tercera jornada del festival, els protagonistes as Claustre seran Crocodiles, Juno, Sandré i Alanaire, mentre que Suo, Enamorados i DJCoco actuaran també a la matinada del diumenge a l’Akelarre.

Diumenge tindrà lloc la clausura del Cranc 2023 al Teatre Principal amb l’actuació de Rocío Márquez i Bronquio, la dupla que ha signat un dels discs més talentosos de l’any, «Tercer cielo», que ha estat distingit amb el Premio Ruido al Mejor Álbum Nacional de 2022.

Cranc de Dia

El pati del mirador de Sant Francesc acull aquest dissabte matí el Cranc de Dia, amb entrada gratuïta i la programació de dos showcases en dos escenaris diferents.