Ja està oberta la segona volta de la votació popular dels Premis Enderrock de la Música Balear 2023. En aquesta edició, destaca el grup menorquí Pèl de Gall, que figura entre els més nominats, juntament amb els mallorquins O-Erra, Júlia Colom i Maria Hein. La segona ronda de votacions es mantindrà oberta fins al pròxim 8 d’octubre, i hi pot participar tothom qui ho vulgui a través de la web premismusicabalear.cat. Als Premis Enderrock, el públic sempre juga un paper destacat i en aquesta edició atorga fins a onze guardons.

La primera ronda de les votacions populars s’ha tancat amb l’elecció d’una trentena de finalistes, liderada pels manacorins O-Erra i els menorquins Pèl de Gall, amb quatre nominacions cadascun, seguits per la valldemossina Júlia Colom amb tres i la felanitxera Maria Hein amb dues.

Pèl de Gall estan nominats en les categories de millor disc de pop-rock, pel disc «Forces d’atracció», millor cançó, millor directe i millor artista. D’aquesta manera, Pèl de Gall es confirma com una de les formacions més en forma del panorama musical menorquí i balear. Altres nominats menorquins són Rudymentari pel disc «Rissaga», Marco Mezquida per «Charming Carmen» i Wanderlust Menorca per «Un sofá en las nubes».

Cris Juanico

Per la seva banda, la darrera proposta musical de Cris Juanico i l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, «Altament sensible», recollirà el Premi Especial del Jurat. Al nou treball, el cantant ciutadellenc ha revisat els temes més emblemàtics de la seva trajectòria, tant amb el grup Ja T’Ho Diré com en solitari, i els ha acompanyat amb arranjaments de Miquel Àngel Aguiló. Els premis s’entregaran el dia 20 d’octubre, en una gala al Teatre Principal de Palma.