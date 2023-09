Les ballarines Sara Calero i Lucía Campillo interpretaran aquest diumenge, a les 12.15 hores, a la galeria d’art Hauser & Wirth, a Maó, la peça de dansa de nova creació «Fractura», inspirada en temes com la fragmentació i la representació a partir de l’exposició de Christina Quarles «Come in from an endless place».

En aquesta actuació de flamenc d’uns 10 minuts, els cossos de les dues ballarines es troben i col·lapsen, estirant-se i recolzant-se l’un amb l’altre en una composició escultural, que incorpora música de la cantant menorquina Anna Ferrer i la compositora francesa Colleen. L’acte anirà seguit d’una xerrada amb les ballarines i l’artista, comissari i investigador Pedro G Romero, al voltant de la peça, així com del flamenc en relació amb temes com la història de l’art i el queer. Romero ha treballat extensivament amb flamenc en exposicions per a museus nacionals i internacionals, incloent-hi el Museu Reina Sofia i actualment Es Baluard, així com amb artistes de flamenc com Israel Galván, Niño de Elche i Rosalía. Protagonistes Calero és un dels principals referents actuals en la renovació de la dansa espanyola i el ball flamenc, mentre que Campillo és una reconeguda ballarina de flamenc nascuda a Múrcia. Per la seva part, Romero, investigador, comissari, editor i artista, promou la Plataforma Independent d’Estudis Flamencs Moderns i Contemporanis, entre altres.