Amb la sostenibilitat social com a fil conductor, la Sala Albert Camus presenta la que esdevé la tercera temporada de programació cultural.

En total, 24 activitats relacionades amb aquesta temàtica, la qual serveix d’homenatge a totes les entitats socials que formen part de Sant Lluís: des dels Serveis Socials fins a centres com el Club de Jubilats, la Residència Geriàtrica i Centre de Dia de Sant Lluís o el Molí de Baix.

I és que des de l’Ajuntament volen recordar que la cultura és «el fil conductor per connectar les persones, a més de garantir un desenvolupament social, econòmic i ambiental de qualsevol territori».

Diversitat d’actes

Com no podia ser d’una altra forma, la presentació de la programació es va dur a terme en la mateixa Sala Albert Camus amb la presència de part de la corporació municipal.

La batlessa, Loles Tronch, va destacar la varietat existent respecte a les disciplines artístiques a les quals es dona cabuda, a més de comptar amb interessants propostes per part d’artistes tant locals com autonòmics i nacionals.

Per la seva part, la regidora de Cultura i Esports, Chiara Berini, va mostrar la seva intenció de «mantenir la feina feta en matèria de cultura sostenible». Alhora, va indicar que la Sala és un «espai pioner i reconegut» en aquest àmbit.

És precisament que per això compta amb l’acreditació de la Marca Menorca Reserva de la Biosfera per a espais culturals.

A més de la batlessa, la regidora de Cultura i Esports i la resta de membres de la corporació, també hi va ser present l’artista il·lustradora de la imatge que conforma la portada de la programació, Marina Ibarra.

Amb el títol de «Cultus», l’obra vol reflectir la cultura com a ànima de la societat, esdevenint així un més que possible motor de canvi social.

Gràcies a la promoció i iniciativa del Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís, el cicle s’iniciarà avui mateix a les 20.30 hores amb una actuació d’aproximadament hora i mitja del pianista i compositor maonès Marco Mezquida. Demà a les 20 hores serà el torn de les representacions teatrals ‘El Debat’ i ‘Kowalski en tres actes’, de l’Orfeó Maonès.

Les entrades per al concert de Marco Mezquida ja estan esgotades, però encara n’hi ha disponibles per a les obres de teatre per un preu que ronda els 10 i 7 euros.