El listado de los discos míticos que este 2023 cumplen 50 años desde su lanzamiento es amplio. Solo por citar algunos, «Catch a Fire» de Bob Marley & The Wailers, «Berlín» de Lou Reed; «Aladdin Sane», de David Bowie; «Raw Power» de Iggy And The Stooges y, por supuesto, «The Dark Side Of The Moon» de Pink Floyd. Una efeméride esta última que ha dado pie a que la banda menorquina The Other Side, que lleva once años paseando por España y algunas ciudades del extranjero los éxitos del grupo británico, vuelva a la carretera el próximo mes con un espectáculo que han bautizado «The Dark Side 50 Years Tour».

La primera cita será el 20 de octubre en Valencia y el final de la gira en febrero en Mallorca, con otras seis paradas entre medias en diferentes ciudades, entre ellas Menorca, con el concierto que ofrecerán el 22 de diciembre en el Teatre des Born. El grupo, que acaba de fichar por un promotor especializado en bandas tributo, Neverland Concerts, está pendiente de poder añadir alguna fecha más a la nueva gira. Un tour en el que interpretarán al completo las canciones del mítico álbum, entre las que destacan temas como «Breathe», «Time» o «Money». The Other Side estrenará para la ocasión una nueva configuración de espectáculo «con más fantasía en el tema de la iluminación», avanza el vocalista y teclista, Shanti Gordi. Artista este último miembro del núcleo principal del proyecto, junto a los guitarristas Pedro Sánchez Tuomala y Simó Bosch. Una formación que ha ido cambiando con el tiempo y que ahora completan Toni Olmedo al bajo, el batería Pere Moll, el saxofonista Marc Bosch y las coristas Judit Uris y Joana Melià. Al grupo le hace especial ilusión el concierto en el Teatre des Born para poder actuar sin restricciones, como sí tuvieron que hacer durante la pandemia.