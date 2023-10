Ciutadella es convertirà en l’escenari d’una màgica mostra de titelles el cap de setmana del 14 i 15 d’octubre. La ciutat de Ponent acollirà aquells dies la primera Mostra Internacional de Titelles (MIT Menorca), un esdeveniment que té com a objectiu apropar l’art dels titelles al públic de l’Illa i donar a conèixer tota la seva varietat de tècniques i estils.

La MIT Menorca portarà espectacles internacionals, estatals i de Balears. Per a aquesta primera edició i per cimentar els fonaments de la mostra, es citarà a una companyia de Ciutadella resident a Itàlia: Trukitrek, que oferirà dos espectacles diferents.

Dissabte 14 d’octubre a les 12 hores actuarà de manera gratuïta a la Plaça de la Catedral amb «Jukebox», un espectacle de teatre de carrer amb la peculiaritat que l’escenari és un camió-teatre.

Diumenge 15 d’octubre a les 12 hores i a les 18 hores oferirà l’espectacle de sala «Mr. Train» al Teatre del Casino 17 de Gener de Ciutadella, una faula poètica que parla de la solitud a través de la narració de la relació entre un gos vagabund i un vell solitari que viu en una estació de tren on mai no hi passa ningú.

Ambdós són espectacles aptes per a tota la família.