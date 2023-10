La cinquena edició del Menorca Doc Fest va quedar inaugurada aquest dimarts amb la publicació d’un programa ple de novetats, amb continguts diferents entre si i molt interessants per al públic que es duran a terme entre el pròxim dimecres 11 d’octubre i el divendres 17 de novembre.

El festival, tot un referent en l’àmbit audiovisual insular, es presenta així com l’únic espai de mostra disponible per als joves creadors audiovisuals menorquins.

En paraules del director i coordinador artístic, Cristian Pons, l’objectiu del Menorca Doc Fest és «ser un altaveu de la gent que fa coses relacionades amb l’audiovisual i, més concretament, amb el documental».

Precisament aquest gènere està guanyant cada vegada més adeptes entre els joves creadors, per als quals és una gran oportunitat poder mostrar les seves obres al festival. «Si no ho poden mostrar aquí, seria impossible que poguessin accedir a altres esdeveniments fora i tenir un recorregut que a Menorca s’acaba molt prest», explica Cristian Pons.

Aquesta inclinació pel documental està generant una tendència que juga tant amb aquest gènere com amb la ficció, per la qual cosa s’acaben fusionant.

Al cap i a la fi, això s’acaba generant per una «falta de mitjans». I és que segons el mateix director, Menorca manca d’una «educació audiovisual». «Els estudiants que se’n van fora, si després volen tornar, els hi és més fàcil realitzar un documental que no una ficció per un tema de mitjans. La ficció és més complicada i necessites un major equip i una major inversió econòmica. En canvi, el documental és més lliure i flexible», detalla.

D’aquesta forma s’explica que el públic tengui cada vegada més «interioritzat» el documental com a cinema i, sobretot, «com a ficció».

Col·laboracions destacades

Respecte a l’apartat de novetats del festival, destaca l’aposta decidida per Lithica. La Fundació que rep el mateix nom s’endinsarà el proper 9 de novembre en l’any de coordinació del seu 30è aniversari, el qual es celebra el 2024. I quina millor manera d’obrir aquest període que unint forces amb el festival i el realitzador audiovisual Macià Florit.

A través del seu documental, «Pedreres de marès. Espais en transformació», Macià Florit fa un repàs de la història mil·lenària dels espais monumentals que es troben al sud de l’illa: des de les pedreres de s’Hostal (Ciutadella) fins a Alcalfar (Sant Lluís).

«Macià fa un ventall molt interessant de les pedreres, la seva situació actual i, entre altres coses, explica l’activitat que duu a terme Lithica», comenta Anna Maria Bugar, cap de Cultura de la Fundació Lithica.

Per una altra banda, des de l’organització destaquen la perduració de dos guardons que són la seva senya d’identitat: el premi Ullastre de curtmetratge internacional, el qual recull fins a dotze peces audiovisuals en tres sessions repartides entre el 27 d’octubre i el 28 d’octubre a la Sala Multifuncional des Mercadal, i el Premi Biosfera, un premi que en aquesta edició passa a estar destinat a la creació.

Original des Mercadal

Ja en darrer lloc, el batle des Mercadal, Joan Palliser, recordà que el Menorca Doc Fest «no només» és un festival de «fotografia i cinema documental», sinó que abasta «temàtiques socials, mediambientals o culturals» a través de «presentacions de llibres, debats o tallers formatius».

A més, es congratula del fet que el festival, nascut as Mercadal fa ja cinc anys, encara mantengui «gran part» de les seves activitats al municipi.

D’entre totes, ressalta especialment l’exposició fotogràfica al carrer d’Enmig, titulada «Retrospectiva d’un poble». Aquesta recull una col·lecció de fotografies realitzades pel mercadalenc, Josep Sintes Abril, un gran aficionat a la fotografia en el seu temps.