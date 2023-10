El Llatzeret esdevindrà la seu nacional de l’audiovisual entre el dilluns 9 i dimecres 11 d’aquest mes. I és que gràcies a la segona edició del Menorca Film Market, algunes de les principals empreses del sector audiovisual nacional es donaran cita a aquest esdeveniment organitzat per la Fundació Foment del Turisme (FFTM), a través del Consell i la Menorca Film Comission.

Entre els assistents que han confirmat la seva presència es troba la productora associada i ecomanager de Morena Films, Maria Soler, encarregada de llargmetratges com «Moscas», «Campeones» o «El Olivo». Per una altra banda, també hi serà Adrià Miró en representació de A Corriente Films, distribuïdora que ha produït films com «Una historia de amor italiana», «Código emperador», amb Luis Tosar, o «Padre», amb Anthony Hopkins.

Així doncs, es trobaran amb Simón Lorenzo, cap de desenvolupament d’Ikiru Films; Jing Ling, productora de Babieka Films; o Lucía Estevez, directora de la productora gallega Portocabo. Tots aquests referents de l’audiovisual espanyol participaran en les diferents ponències i taules redones preparades per a l’ocasió.

A més, s’hi sumaran altres experts com Cesc Mulet, director, screenplay i productor a La Perifèrica; Diego Corsini, director, productor i guionista de cinema i televisió a Cineworld SRL; o Alfonso Blanco, CEO i productor executiu de Portocabo.

D’igual manera, la plataforma de finançament per a productors audiovisuals i espectacles en viu, Yunit, celebrarà una xerrada sobre incentius fiscals de la mà d’alguns dels seus membres: l’advocat Sergio Segarra i l’oficial administrativa Leticia Domínguez.

En darrer lloc, cal destacar les sessions de pitching de projectes audiovisuals que es duran a terme i les reunions programades entre els representants d’aquests projectes seleccionats i els respectius responsables de les productores i els canals de televisió.

D’aquests 28 projectes, 12 han estat desenvolupats pels guionistes participants en la residència de creació audiovisual ‘Illes de Ficció’. Per si fos poca cosa, cinc d’aquestes iniciatives estan directament relacionades amb l’Illa. És el cas de les pel·lícules «Diari d’un operador cinematogràfic», del maonès Daniel Seguí Florit, o «Deus Ex Machina», de la menorquina Empàtic Films.