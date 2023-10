El teatre va ser la forma expressiva triada enguany per fer visible la necessitat de millorar l’atenció a la salut mental i les tasques de prevenció. Va ser a la plaça de la Catedral de Ciutadella, amb una representació dirigida per Vicente Galaso, titulada «Retaule dels monstres». Va ser un acte organitzat pel departament de Benestar Social, en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que comptà amb la participació de la consellera Carmen Reynés.

Actors: pacients i professionals

L’obra està escenificada per pacients de salut mental i professionals de la sanitat i serveis dedicats a aquest sector. I l’objectiu és mostrar en primera persona les pors que pateixen aquelles persones afectades per una malaltia mental i també els professionals. El director explicava que la representació «uneix persones que han trobat en el teatre un espai on rompre l’estigma sobre el seu malestar».

L’obra posa a l’escenari moments enllaçats en què cada actor i actriu explica el seu monstre, amb les situacions en què apareixen les seves pors. Es combina la música amb el text i la coreografia. Els participants han treballat i assajat l’obra que es va representar ahir i que s’adaptava a les necessitats expositives de cada un dels participants.

Aquesta obra teatral sorgeix en paral·lel a la publicació del volum «Mostram monstres», que és un treball d’investigació creatiu sobre la por, que convidava diferents persones a escriure sobre aquest sentiment. Quan es va acabar la representació es va oferir al públic si volien participar en aquesta acció teatral enfocada a la salut mental.

L’Ajuntament de Ciutadella va organitzar l’activitat «Sortim al carrer per la salut mental», amb taules amb informació de diferents serveis.