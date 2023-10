Daniel Ligorio (Martorell, 1975) és considerat per la crítica i el públic com un dels pianistes espanyols de més projecció en l'actualitat. Diumenge actuarà a la sala de cultura de Sant Diego, d’Alaior, amb un programa molt atractiu, «Frederic Chopin, les cartes del poeta», organitzat per Joventuts Musicals del municipi. Diuen que es tracta «d’un viatge a l’ànima de Chopin», i amb la seva música i fragments de les seves cartes es podrà conèixer «la persona, el compositor, l’aristòcrata, el poeta, el malalt, el distint i genial artista durant tota la seva vida».

Els quatre fragments són: «Joventut (1810-1830), «Arribada a París (1830-1838), «La tuberculosi, el viatge a Mallorca (1838-1847)» i «Els darrers anys» (1848-1849)». El compositor Xavier Montsalvatge ha escrit de Daniel Ligorio: «El seu art pianístic no enganya, perquè és, per damunt de tot, autèntic».