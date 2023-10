El Cercle Artístic de Ciutadella ha acabat de processar la catalogació i inventariat dels 523 llibres rebuts com a donació per part de la família de Cosme Sans Mercadal. La donació, iniciada a principis d’any per la família, inclou molts dels llibres que figuraven en la biblioteca personal de Cosme Sans, qui havia anat acumulant títols al llarg de la seva vida. Aquesta incloïa obres relacionades directament tant amb l’illa de Menorca com amb autors menorquins, destacant, especialment, certes publicacions d’Alaior que tenen com a objecte d’estudi el poble i terme municipal.

Gran feina d’inventariat Tanmateix, a aquesta compilació existeixen molts llibres de la col·lecció de Panorama Balear o el Diccionari Alcover-Moll, les quals porten el radi temàtic molt més enllà del que seria exclusivament l’àmbit insular. Dues membres de la Junta Directiva del Cercle Artístic de Ciutadella, Nina Moll i Tònia Gomis, han estat les dues encarregades de dur a terme l’àrdua tasca d’inventariat. Ambdues han tingut la cura necessària per aixecar l’inventari corresponent. Tot això, sota la direcció de Martina Moll, bibliotecària del Cercle Artístic. La biblioteca, batejada amb el nom d’Àngel Ruiz i Pablo, és un servei associat al Cercle Artístic des de la seva fundació l’any 1881. Els fons de la mateixa s’han anat ampliant al llarg de tots aquests anys. En l’actualitat, compta amb prop de més de 6.000 títols diferents. Tots ells estan ordenats en tres apartats principals: publicacions locals relacionades amb Menorca, obres de filologia catalana i publicacions de gènere teatral. A partir d’ara, el fons de Cosme Sans ja forma part del fons del Cercle Artístic. D’aquesta forma, està a disposició dels socis, dels estudiants i de totes aquelles persones interessades en abordar aquests temes.