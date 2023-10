El comissari Carles Jiménez assenyala que l’objectiu de l’exposició és recuperar aquell esperit original amb la instal·lació de l’Aguja de la Giganta a Mongofra que es va perdre amb la seva retirada d’aquell indret i la polèmica creada va desvirtuar la idea original. «L’episodi va crear unes reflexions interessants al voltant del tema del land art i de les intervencions en el paisatge, si hi havien d’haver o no escultures en els espais naturals, una cosa que a Estats Units i a Europa està completament superada, quan una intervenció és afectuosa amb el paisatge no té perquè produir alteracions en el referit paisatge», subratlla.