La Nit del Viatger és una de les seccions estrelles del Menorca Doc Fest, aquella que marca els orígens del festival i el seu caràcter documentalista.

Així doncs, la seva desena edició compta amb un llargmetratge que reuneix tots els ingredients necessaris per celebrar aquesta xifra tan rodona. «Dolma Kang» és el títol del documental que es projectarà i presentaran Tomeu Rubí, Cati Lladó, Pep Roig i Elvira Mayol, els seus protagonistes, a la Sala Albert Camus de Sant Lluís aquest proper diumenge 22 a les 20 hores.

«Dolma Kang» narra l’expedició que va realitzar aquest grup a la vall del Rolwaling (Himàlaia nepalí) durant la primavera de l’any passat. Van ascendir els seus 6.332 metres per la paret sud-est de la muntanya en estil alpí.

Fugint del convencional

Un dels integrants del viatge, el mallorquí Tomeu Rubí, porta més de 25 anys practicant l’alpinisme. Amb més de 15 expedicions dutes a terme fora d’Europa, les seves ganes per contar d’una forma «honesta i simple» les aventures que vivia van néixer l’any 2005.

«Aquesta inquietud va sorgir quan vaig fer un viatge a La Concova, Xile. Més que un documental, allò encara era un pas de fotos, però al final es va convertir en una forma de contar a la gent aquell viatge que havies fet i pel qual te demanaven», explica el protagonista.

Quasi vint anys després i amb una desena de documentals a les seves espatlles, Rubí estrena juntament amb els seus companys «Dolma Kang», una obra que explica la seva passió d’una forma més «poètica», fugint de les narracions convencionals gràcies a la inspiració de Cati Coll.

Això no fa més que reflectir la seva actitud enfront de la vida, amb la muntanya com a estil de vida, preferint pujar un sismil una mica desconegut com el Dolma Kang (6.332 m) a ascendir altres de més massificats, com poden ser el Changabang (6.864 m) o Shivling (6.543 m), deixa clara la seva intenció de cercar allò que li sembla «realment autèntic».