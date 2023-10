La sisena edició dels Premis Enderrock de la Música Balear han tingut també gust menorquí. Tres conjunts de l'illa han estat reconeguts amb alguns dels premis que s'han entregat aquests divendres a Palma. Els grups Pèl de Gall, Wanderlust i l'artista Cris Juanico han pujat a l'escenari del Teatre Principal de Palma per a recollir els guardons.

El tema T’has colat a una festa, de Pèl de Gall, ha estat triat com a la millor cançó. Pel que fa al premi popular al millor disc en llengua no catalana, l'ha recollit Wanderlust Menorca per Un sofá en las nubes (autoeditat, 2022). D'altra banda, el darrer treball de Cris Juanico, amb l'Orquestra Simfònica (OSIB), Altament sensible (RGB Suports, 2022) ha rebut el premi especial del jurat per un treball en què el menorquí vesteix els seus temes més carismàtics tant amb Ja T'ho Diré com en solitari, amb arranjaments simfònics de Miquel Àngel Aguiló.

Júlia Colom, la gran triomfadora

Fa temps que Júlia Colom canta, compon i ofereix concerts no només a casa, sinó per tot el món. Tot i això, el seu primer disc va trigar a arribar, com ella mateixa reconeixia en alguna entrevista. L'espera, amb tot, ha valgut la pena, ja que Miramar (La Castanya, 2023) ha triomfat aquest divendres als Premis Enderrock de la Música Balear



L'artista de Valldemossa ha estat precisament la que ha obert la gala, amb la cançó Estròfica. Colom s'ha fet amb tres guardons, que li atorguen tant crítica com a públic: Millor Disc de l'Any, d'una banda, i Millor Artista Revelació i Millor Disc de Cançó per votació popular.



Ha estat al tercer cop que ha pujat a l'escenari que la cantautora ha aprofitat per fer una de les declaracions més reivindicatives de la vetllada: «El llançament de Miramar ha coincidit amb l'entrada de la dreta. I vull dir que sóc una artista reivindicativa, però simplement sóc Júlia Colom, de Valldemossa, que canta a la seva llengua. M'agradaria tornar a aquesta normalitat».



Per part seva, el conjunt Da Souza ha obtingut un doble reconeixement en emportar-se el seu àlbum Dies d'attrezzo (Bankrobber, 2022) el guardó a Millor Disc de Pop Rock tant per part del jurat com pel públic. El guitarrista i vocalista de la formació, Lluís Cabot, va agrair el guardó alhora que recordava que «ens queda poc de vida», ja que s'estan acomiadant dels escenaris amb aquest darrer treball. En el discurs, també ha mostrat el seu suport a Palestina i ha condemnat els atacs d'Israel, unes paraules molt aplaudides pel públic.



La cantant de Felanitx Maria Hein, que acaba de llançar el seu segon disc, Tot allò que no sap ningú, també ha estat una de les protagonistes de la vetllada, ja que ha estat proclamada com a millor artista de l'any pel públic i n'ha ofert un petit popurri de temes.



Els seus compatriotes O-Erra s'han tornat a coronar –ja ho van fer l'any passat– com a millor directe. A la resta de categories escollides per les prop de trenta mil votacions del públic figuren Rissaga (Guspira Records, 2023), del raper menorquí Rudymentari; Bernat Xamena i el seu àlbum Somni d'una trompeta (autoeditat, 2022) i Mon cor estima una cançó (Casmusic, 2022), projecte del tenor José Manuel Sánchez i el pianista Francesc Blanco.



Així mateix, el jurat ha coronat Mar Grimalt i el seu àlbum Espurnes i coralls (Segell Microscopi, 2023); el trio Marala per Jota de morir (Propaganda pel Fet!, 2022) i Amulet i el seu Petit viking (Segell Microscopi, 2023).



Els Enderrock no han oblidat els Valldemossa al 50è aniversari del seu primer àlbum en català, Canten al folklore de Mallorca (Belter, 1972). De fet, Lluís Gendrau, director editorial de Grup Enderrock, ha recalcat que la formació, la història i la trajectòria de la qual és digna de pel·lícula, va portar el nom d'aquesta localitat mallorquina per tot el món.



Miquel Brunet, que ha recollit aquest guardó amb Genia Tobin -tots dos integrants del conjunt-, ha fet referència a les declaracions de Marga Prohens, presidenta del Govern balear, sobre el fet que «el català no hauria de ser un càstig, sinó un regal». «Nosaltres hem portat la cultura i la llengua catalana per tot el món i ningú no ens ha dit que fos un càstig», ha remarcat.

En aquest apartat del palmarès figura també Joan Company, fundador de la Coral Universitat de les Illes Balears i que n'ha deixat el càrrec després de 46 anys al capdavant, encara que segueixi en actiu amb la coral de la Capella de la Seu.



Finalment, han distingit Miquel Jaume amb el Premi Enderrock a una Personalitat per la seva trajectòria al capdavant de Trui Espectacles, que va fundar el 1978.