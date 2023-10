«Una nit amb Sinatra» és un projecte musical cent per cent menorquí que els pròxims dies 1, 2 i 3 de desembre pujarà a dalt de l’escenari a la Sala Multifuncional des Mercadal, l’Orfeó Maonès i el Casino 17 de Gener de Ciutadella, respectivament, a partir de la iniciativa de Kike Sastre, empresari del sector d’esdeveniments, que coorganitza juntament amb els intèrprets, és a dir, el cantant Luis Souto i els músics Georgina Masanés, Pablo Millas, Sergi Marín i Guiem Pons.

«És un concert format per dues parts que preparem amb un gran carinyo per tornar a gaudir de la música i les cançons del gran Frank Sinatra. Aquest il·lusionant projecte amb només músics de l’Illa rescata una època extensa de Sinatra, que ha estat adaptada a quintet», assegura Kike Sastre que recorda que les entrades del concert ja estan a la venda de forma anticipada per 12 euros, mentre que a la taquilla seran 15 euros

Els components del quintet són Georgina Masanés al piano, Pablo Millas al contrabaix, Sergi Martín a la guitarra i Guiem Pons a la bateria que juntament amb el cantant Luis Souto començaran aquest diumenge els assajos conjuntament del repertori que, segons Sastre, «pretén transmetre l’essència del cantant nord-americà, fer gaudir i cantar el públic i passar una nova nit amb Sinatra».

A hores d’ara el repertori de la segona part del concert no està encara totalment definit, per la qual cosa de moment s’assajaran la primera part amb les següents cançons de Sinatra: «Agua de beber», «Angel eyes», «Cheek to cheek», «Come fly with me», «Come rain or come shine», «Fly me to the moon», «I’ve got you under my skin», «My baby just cares for me», «My way», «New york new york», «Night & day» i «The best is yet to come».

Sastre assenyala que Sinatra és un dels cantants que ha escoltat des de sempre i, a més, el cantant Luis Souto té un perfil molt identificat amb Frank Sinatra i juntament amb la Big Band des Mercadal ha interpretat diverses cançons del cantant nord-americà. «Posats a oferir al públic un espectacle musical que es pugui gaudir, crec que és raonable fer un tribut a Sinatra, es tracta d’un músic que pot arribar a un ampli ventall de públic, tant en el seu perfil com en la seva edat. A més, vam fer un petit sondeig en el món de la música i la veritat és que la proposta de Sinatra va ser acceptada», reconeix.

A més d’aquests tres primers concerts que tindran lloc as Mercadal, Maó i Ciutadella a principis de desembre, els organitzadors d’«Una nit amb Sinatra» tenen pensat oferir el seu projecte musical a altres entitats o ajuntaments, com és el cas de Sant Lluís i Alaior, que han demanat informació sobre el projecte i han mostrat el seu interès per contractar-los, encara que de moment no hi hagi res definit. «Els tres primers concerts són com una presentació del nostre producte als possibles interessats i posteriorment estarem oberts a possibles contractes», apunta Sastre.

Cantant

Els inicis musicals del cantant Luis Souto van ser a l’Escola Municipal de Música de Vigo, quan es va inscriure a classes de trompeta quan tenia una trentena d’anys. En els darrers anys forma un duo amb la pianista Georgina Masanés, amb qui ha cantat peces en portuguès, català, castellà i anglès, i també és el cantant de la Big Band des Mercadal.

Precisament, el dia 2 de juliol de l’any passat va protagonitzar as Mercadal l’espectacle titulat «Come fly away», un muntatge amb la participació de la Big Band, dirigida per Josep Lluís Pons, i els alumnes de ball de l’Escola de Música i Dansa des Mercadal.