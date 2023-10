La galería Hauser & Wirth puso este domingo punto y final a su tercera temporada desde que desembarcara en 2021 en la Illa del Rei con su ambicioso proyecto y el arte contemporáneo como bandera. Sus responsables organizaron a modo de despedida una fiesta que contó con una gran asistencia: 881 visitantes se trasladaron a lo largo de la jornada al islote del puerto de Maó.

La galería dijo adiós a la temporada con un buen sabor de boca, el que proporciona haber conseguido batir en 2023 el récord de visitantes. Este año han pasado por la sede menorquina del proyecto artístico fundado por Manuela e Iwan Wirth 64.000 personas. Un buen dato, sin duda, pero que hay que contextualizar dentro de una temporada que ha sido más larga que las anteriores, ya que arrancó en abril cuando lo habitual era junio. Cabe recordar que en 2021 se recibieron 56.000 visitas, 2.000 más de las que se contabilizaron el año pasado.

Este 2023, el proyecto ha contando con el reclamo de la exposición protagonizada por la artista norteamericana Christina Quarles, que visitó Menorca con una colección reunida bajo el título de «Come In From An Endless Place». Una propuesta que una vez más ha ido acompañada de un Education Lab, proyecto que la galería ha desarrollado conjuntamente con la escuela de dibujo CREAE.

Por otra parte, destacan desde Hauser & Wirth que un total de 6.500 personas han participado en las actividades educativas que han organizado, incluyendo a los 1.500 niños y niñas que han pasado por la Illa del Rei en grupos escolares.

Este ha sido también el primer año en el que se han acogido dos exposiciones de gran formato. Desde la galería recalcan «la gran alegría» que ha supuesto poder ofrecer una muestra al público con trabajos de jóvenes artistas mediterráneos, que crearon sus obras durante el invierno en colaboración con diferentes artesanos y entidades de la Islas y las reunieron bajo el título de «Després del Mediterrani».

Hauser & Wirth ha mantenido también colaboraciones con diferentes entidades de la Isla, como Pedra Viva, las Trobades Albert Camus, 78 i Dansa o Es Claustre, entre otros. De poner el toque de color a la fiesta de este domingo se encargaron las clases de dibujo ofrecidas por los artistas Silvia Vivó y Jordi Càrdenas, una comida en la Cantina y el ritmo musical impuesto por la Big Band des Mercadal y DJ Alcapone Selector.