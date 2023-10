El Consell insular executarà dins el pròxim any el projecte d’excavació arqueològica, restauració i consolidació del talaiot central de Torre d’en Galmés, que compta amb un pressupost de 370.299 euros, quantitat que aporta el Ministeri de Cultura. Aquest projecte arqueològic, que donat el seu import es traurà a concurs, contempla vuit mesos de feina. Una vegada el procés de licitació estigui resolt, s’iniciaran les excavacions.

Es tracta d’un projecte d’excavació i restauració del talaiot central de Torre d’en Galmés, que és el que està més a prop del recinte de taula, i d’un possible edifici que hi ha entre el referit talaiot i el recinte de taula. «És una intervenció arqueològica que, per una banda, pot donar molta informació sobre els talaiots, que és un aspecte que s’ha de treballar bastant, tot i que són l’element que dona nom a la cultura talaiòtica, possiblement és un tipus de construcció del qual sabem menys cosa i, per altra banda, aquest edifici que està enmig dels anteriors i que també pot donar dades interessants», segons ha informat el director de l’Agència Menorca Talaiòtica, Antoni Ferrer.

L’elecció del talaiot central de Torre d’en Galmés, que presenta una base de trenta metres de diàmetre per sis metres d’altura conservada, respon al fet que juntament amb el poblat de Son Catlar, a Ciutadella, es tracta d’uns dels dos grans jaciments arqueològics de titularitat pública, que des de fa tres anys ho és del Consell insular, quan abans era del Ministeri de Cultura però amb la gestió que anava a càrrec de la institució insular. Per altra banda, el talaiot presenta un estat de conservació molt deficient que impedeix una correcta comprensió d’aquest element en el context general del poblat. A més, el talaiot presenta deficiències d’estabilitat estructural que en dificulten la visita i contribueixen a la seva degradació.

Antoni Ferrer ha assenyalat que «aquest tipus d’intervencions són un cas totalment diferent dels projectes plurianuals que es van fent a l’Illa per part d’equips d’investigació, donat que serà una intervenció que es durà a terme tot d’un ventall, mentre que les excavacions que es van fent cada any, amb ajuts del Consell insular, es perllonguen en diferents anys».

El 2015, el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell insular va sol·licitar una sèrie d’ofertes tècniques per a la redacció del projecte de consolidació del talaiot central del poblat de Torre d’en Galmés. Finalment, es va adjudicar a E. ARQ Enginyeria-Arquitectura SLP la redacció d’aquests treballs. Posteriorment, l’octubre del 2017 es va realitzar un avantprojecte per a la sol·licitud de subvencions per part de l’Estat espanyol per fer aquestes obres.

El passat 9 d’octubre, el Consell Executiu va aprovar inicialment el referit projecte que, si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap al·legació, s’entendrà que l’aprovació és definitiva sense necessitat d’un nou acord.

Patrimoni Mundial

Torre d’en Galmés és un dels jaciments arqueològics més importants de Menorca i forma part dels béns que van integrar la candidatura per la qual Menorca Talaiòtica va ser declarada Patrimoni Mundial de la Unesco. Igualment, és el jaciment més visitat, principalment als mesos de temporada alta.