La companyia La Fam Teatre, de Castelló, representarà el pròxim dissabte, a les 19.30 hores, el seu espectacle «Ambulant» al Teatre des Born de Ciutadella. Aquesta obra és un homenatge als darrers circs clàssics de fa cent anys.

La companyia castellonenca presentarà al públic «Ambulant», que consisteix en una proposta poètica i intimista que versa al voltant de la idea del viatge enlloc. És un espectacle circense de gran format, dirigit pel reconegut director Adrian Schvarzstein, que combina la música en directe amb una posada en escena elaborada.

«Ambulant» narra la història d’un petit i pintoresc circ, que acaba d’arribar a la ciutat després de recórrer centenars de quilòmetres amb els carros carregats de maletes i baguls. Cerquen el lloc idoni on instal·lar-se. Ningú no sap d’on venen, però expliquen que entre els seus membres hi ha alguns dels artistes més virtuosos de l’espectacle. Artistes i músics munten i preparen en directe tota l’escenografia per a la seva funció. El circ és una gran família on conviuen junts, mengen junts, dormen junts, s’enamoren, discuteixen, ballen, juguen, barallen... junts.

Amb aquesta proposta teatral s’acomiada aquesta setmana del Teatre des Born la tercera edició de «Circ a Escena», el circuit de suport a les arts circenses promogut per l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (Inaem), desenvolupat per la Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de titularitat pública.

Nous públics

El circuit va néixer el 2021 amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament del sector professional del circ, reforçar la visibilitat i contractació d’espectacles de circ als espais de titularitat pública i desenvolupar activitats per estimular la creació de nous públics. És finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea.