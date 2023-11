El cantautor mallorquí Tomeu Penya va actuar anit a Maó, amb el seu espectacle titulat «Antologia», amb un repertori format pels seus temes més exitosos, i on va presentar, per primera vegada en un concert, diverses cançons, com ara «Alegria» o «Foravilera».

Els seguidors del cantant de Vilafranca de Bonany van disposar d’una nova oportunitat per a gaudir de la seva música i del seu sempre bon humor. En un ambient ben distès, on no faltaren les anècdotes ni els comentaris, sempre ben proper al públic.

Com ja havia anunciat, «el Teatre Principal de Maó és el lloc més adequat» per estrenar les noves cançons, i completà la vetllada amb els títols que tothom vol escoltar, els clàssics del cowboy de Mallorca. Acompanyat sempre del seu capell, l’autor de cançons com «Havanera», «Plou», «Duc el dimoni dins jo» o «Illes dins un riu», va versionar a Antònia Font. Va ser, en una nit on Tomeu Penya va demostrar que segueix gaudint plenament damunt l’escenari i que, per ara, no el jubila ningú.