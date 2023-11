«Expressar-me en forma de poemes em toca el cor, perquè mitjançant el poema vaig elaborant la idea, el missatge que pretenc donar», explica Bosco Faner, el prevere poeta de Menorca.

L’editorial Granada Club Selección, que ha publicat els darrers llibres del vicari general de Menorca, llença aquesta setmana la seva darrera obra, titulada «Regala´t un temps de pau», que serà presentada aquest pròxim divendres a la parròquia de Sant Esteve de Ciutadella (20 hores) pel bisbe Gerard Villalonga.

En aquest llibre, un poemari on hi descobrim el pensament, l’estil i la tècnica més personal d’aquest capellà pedagog, fa una reflexió sobre l’Any Litúrgic per a descobrir i interioritzar el ritme que marquen les celebracions dels grans misteris cristians, des de Nadal fins la Pasqua.

A través de la revisió de vida: veure, jutjar i actuar, convida els lectors a integrar la fe i aquestes celebracions a la seva vida.

Escriu l’historiador i bibliòfil en el pròleg d’aquesta darrera obra de Bosco Faner: «La poesia és portadora de significats. Un conjunt estructurat de paraules i frases és significatiu. I la significació queda molt més reforçada quan s’empra el llenguatge poètic». A continuació afirma «amb l’associació harmònica del so, del ritme i de la paraula, la poesia assoleix expressar significats -missatges- que no abasta a transmetre el llenguatge usual. Aleshores la poesia troba la dimensió espiritual del poeta i la transmet al lector de faisó transcendent per damunt de les formes aparents».

Aprofundir més en tot

Bosco Faner, el prevere que sap escoltar, llegir i escriure, creu sincerament que «avui ens manca aprofundir més en tot» i denuncia que «la reflexió resulta difícil i estranya en un món regit per la immediatesa i que desemboca en el desconeixement d’un mateix».

El que li fan dir els llavis, Bosco Faner ho expressa de manera encertada amb paraula senzilla i planera, amb un llenguatge sincer i ple d’amorosia, com d’un fill que parla amb la seva mare.

Rector de la parròquia de Sant Esteve de Ciutadela, on des de fa vint-i-un anys exerceix el seu ministeri pastoral, també desempenya les responsabilitats de vicari general de Menorca, després d’haver estat nomenat pel bisbe Gerard, amb qui l’uneix una fraterna relació i de dedicació incansable a l’Església diocesana.

Pensador i filòsof, Bosco Faner troba en l’espiritualitat, entesa com a diàleg fecund, les respostes a quin és el sentit i el contingut de la vida; també a com fer front als moments de dubte i defalliment, i superar tot allò dolent que ens envolta, ens colpeix i ens interpel·la. I ho fa amb llibres plens de sentit, seny, reflexió i sentiment; com «Regala’t un temps de pau» que ens orienten i ajuden al discerniment en aquests temps líquids dels mitjans digitals i les xarxes socials; un temps trasbalsat on desconeixem fins a on conduirà la intel·ligència artificial.

Bosco Faner practica amb l’exemple quan afirma que «un prevere no pot quedar tancat en la seva parròquia, perquè ha d’emprar tots els mitjans de comunicació que té al seu abast».