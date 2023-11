Els 10 primers anys de dedicació periodística del diari «Menorca» i, per tant, el reflex de la societat menorquina des del 1941 fins al 1951, faran el salt digital des de les prestatgeries gràcies a un acord entre Editorial Menorca, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Govern. Les gestions per aconseguir aquesta col·laboració es van iniciar a finals de 2018 per part de l’editor del diari, Josep Pons Fraga, però no ha estat fins ara que s’ha formalitzat per evitar que els exemplars de la primera dècada, que es troben en un estat molt delicat, es perdin per sempre més.

«Els diaris que es van fer entre 1941 i 1951 són els més deteriorats per la deficient qualitat del paper, la tinta que s’utilitzava i la precarietat en la impressió. És precís preservar-los per conèixer l’evolució de Menorca i per facilitar la tasca dels investigadors», va defensar aquest dijous Pons Fraga durant la presentació d’aquesta prova pilot. Precisament, investigadors, membres de l’Institut Menorquí d’Estudis i altres entitats culturals i de recerca porten anys demanant, també, que es posi en marxa aquesta iniciativa de digitalització per facilitar l’accés als diaris més antics al públic en general. Un dels escàners que utilitza la UIB per a la digitalització d'exemplars antics. | UIB Fins ara, els exemplars impresos només es poden trobar a uns pocs indrets físics: l’Hemeroteca del diari «Menorca», la Biblioteca Pública de Maó, l’Ateneu de Maó i la Biblioteca de la Fundació March a Palma. L’increment continu de peticions per veure aquests diaris, que amb el transcurs del temps s’han anat degradant ràpidament, ha obligat a establir unes normes estrictes de consulta per tal de garantir la manipulació adequada de les pàgines en paper i la preservació de l’immens tresor documental que manté viva la memòria dels darrers 82 anys a Menorca. Un procés molt laboriós El Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB serà l’encarregat de dur a terme la digitalització dels 10 primers anys del diari «Menorca». Amb els mecanismes adients, aconseguiran una versió digital dels exemplars originals que complirà amb els estàndards internacionals per tal d’incorporar-los catalogats i amb les metadades identificatives i tècniques a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, així com al sistema de preservació a llarg termini de la UIB. Seran un total de 22 volums, 3.410 edicions i 13.420 pàgines les que es podran consultar pròximament a través d’internet gràcies a aquest procediment. «És important incrementar el nostre patrimoni digital per facilitar la recerca dels investigadors i de la ciutadania en general», va remarcar el vicerector de Política Científica i Investigació de la UIB, Víctor Homar Santaner, que va subratllar la intensitat del treball per fer possible «la recuperació i dignificació de les fonts documentals de les diferents institucions». Tom amb alguns dels exemplars històrics del diari 'Menorca'. | Gemma Andreu Els 82 anys de trajectòria periodística del diari «Menorca» el converteixen en el mitjà de comunicació de més llarg recorregut en la història del periodisme a l’Illa i en el segon diari més antic de Balears, després del d’Eivissa. «Hem de vetllar per salvar aquesta part de la història de la societat menorquina per continuar aprenent i per garantir que la coneguin les noves generacions», va afirmar el conseller d’Educació del Govern, Antoni Vera Alemany. «Des de l’Administració hem d’assegurar la preservació del nostre llegat històric», va continuar, al mateix temps que va indicar que l’objectiu, després de digitalitzar els deu primers anys del Diari Menorca, és seguir fent aquesta mateixa feina amb més exemplars.