Desde que en 2010 fuera declarado patrimonio mundial de la Unesco, cada 16 de noviembre se celebra de forma global el Día Internacional del Flamenco. Una conmemoración que a la Isla llega con una semana de retraso pero con el aliciente de que el que es uno de los principales referentes escénicos de la Isla, el Teatre Principal de Maó, se suma por primera vez a la celebración. La cita será este sábado, a partir de las 19.30 horas, con el espectáculo «La Finitud» de la mano de la compañía de la prestigiosa artista Sara Calero.

La bailarina madrileña está estrechando su relación con Menorca, donde cabe recordar ya actuó el pasado verano como una de las intérpretes de 78i Gala d’Estrelles de la Dansa-Fundació Rubió. Sobre el escenario del ‘Principal’ representó en agosto «Fractura», una coreografía propia estrenada con el acompañamiento de otra reconocida bailaora, Lucía Campillo.

La pieza en cuestión surgió fruto de la inspiración de Calero por la muestra expuesta en la galería de arte contemporáneo Hauser & Wirth: «Come In From An Endless Place» de la artista Christina Quarles. El pasado mes de septiembre, Calero y Campillo volvieron a Menorca para representar, de nuevo, la coreografía en la Illa del Rei.

En la actualidad, Calero es uno de los referentes en la renovación de la danza española y del flamenco, y ahora vuelve a Menorca con su compañía al completo formada por la cantaora Gema Caballero, el guitarrista Javier Conde y el bajista Juanfe Pérez. Juntos presentarán «una propuesta excepcional tanto por su estética y puesta en escena, como por su contenido técnico y artístico», avanzan desde el Teatre Principal.

Con «La Finitud», la compañía trata de explorar la muerte y el optimismo del ser humano por afrontarla mediante la danza española y el canto flamenco. La obra fue estrenada en el año 2021 en la Sala Negra de Teatros del Canal y en el Festival Suma Flamenca.

Recuerdan desde el teatro que este será el primer espectáculo de artes escénicas de los cuatro que se programarán con el sello Platea dentro de la temporada 2023-24, un ciclo impulsado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (Inaem).