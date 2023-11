Durant el darrer any ha baixat el volum de publicacions, llibres i discs editats a Menorca. Segons el catàleg que anualment dona a conèixer per Sant Jordi el departament de Cultura i Educació del Consell insular, el 2022 van sortir a la llum 122 publicacions, 22 menys que l’any d’esclat de la pandèmia, que n’ha registrat fins ara la xifra més alta d’aquests darrers exercicis.

També ha baixat el percentatge d’obres escrites o cantades en català, que suposen poc més del 60 per cent del total de les que s’editen a l’Illa. Les 74 del 2022 queden lluny de les 99 que es comptabilitzaren dos anys abans, en plena pandèmia, quan el català fou present en el 68,75 per cent dels títols. Les novel·les, els llibres d’història i els contes infantils són els més nombrosos.

Per contra, poc més del 30 per cent de les publicacions fetes a Menorca estan escrites en castellà, mentre que la resta correspon a edicions en altres idiomes estrangers, preferentment l’anglès. De fet, un sol autor, el professor de matemàtiques Miquel Capó, edità en 2022 fins a deu llibres sobre exercicis i gimnàstica mental, tots ells en castellà.

El Consell subvenciona cada any la producció editorial en català. Hi reparteix una partida total de 20.000 euros, si bé cada autor tan sols pot aspirar a endur-se’n un màxim de 1.500 euros per la seva publicació.