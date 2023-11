Si les hablan de una canción titulada «Since You Been Gone» probablemente a la mayoría no les diga nada, pero tras escuchar el estribillo a buen seguro les resultará bien familiar. Es el mayor éxito de la banda de hard rock y heavy metal Rainbow, al que se encargó de poner voz el vocalista Graham Bonnet, que militó en la banda formada por Ritchie Blackmore (fundador también de otro mítico grupo de rock, Deep Purple) en la grabación de uno de sus discos más emblemáticos, «Down to Earth» (1979).

El tiempo que Bonnet militó en Rainbow fue fugaz, pero sirvió para dejar un legado que sobrevive al paso del tiempo gracias a un álbum en el que también se recogen otros superéxitos como «All night long». El cantante es ahora el líder de la Graham Bonnet band, que este mes de diciembre realizará una gira por España que arrancará el día 3 (19 horas) en la sala Musikbox de Sant Lluís. Posteriormente, recalará en Granada, Sevilla, Vigo y A Coruña para finalizar su visita en Santander. El atractivo de esta nueva gira es que interpretará al completo el álbum «Down to Earth», un trabajo que logró la certificación de Disco de Oro y alcanzó el número 6 en las listas de ventas del Reino Unido. Pese al paso de los años, el gancho de Rainbow no ha perdido fuelle, tal y como se puede comprobar en las plataformas de streaming. Sirva como ejemplo una cifra: los 2,7 millones de oyentes únicos que tiene cada mes en Spotify. El cantante británico ha reconocido en alguna entrevista el error que supuso dejar una banda como aquella, y no duda en señalar «Down to Earth» como uno de los discos claves en su trayectoria. A sus 75 años, ha logrado dar vida a una prolífica carrera, que arrancó en 1968 al frente de The Marbles. En 1977 lanzó su álbum de debut en sollitario (Disco de Oro en Australia), que incluía otro de los grandes éxitos de su carrera, la versión del clásico de Bob Dylan «It’s All Over Now Baby Blue». También ha pasado por bandas como MSG, Alcatrazz, Impellitteri, Forcefield, Blackthorne, Anthem, J21 y Stardust Reverie. Actualmente, el artista está centrado en el proyecto Graham Bonnet Band, con el que además de las canciones que grabó para Rainbow repasa otros grandes éxitos de su carrera. Punto de vista Musikbox acogerá el próximo sábado el festival Marfest La sala de conciertos Musikbox, muy ligada al proyecto que desarrolla de forma paralela a través de la oferta de locales de ensayo, celebrará el próximo sábado, 25 de noviembre (23 horas), el Marfest. Se trata de un festival pensado para el lucimiento de las bandas emergentes de la Isla.Está previsto que se suban al escenario los grupos locales Black Sugar, El Cairo y Powercranc.El espacio cultural con sede en el polígono de Sant Lluís es desde hace años uno de los epicentros de la oferta musical en la Isla fuera de la temporada alta.De hecho, para cerrar el año, el mes próximo tiene programados hasta cinco eventos además de Graham Bonnet. Estos son el tributo a Mecano Me colé (2 de diciembre), Seek me all (tributo a Metallica, día 16), la actuación del colectivo local de música jamaicana Back Yaad (22), el tributo a Fito y Fitipaldis Vivos para cantarlo (29) y la fiesta de fin de año con Meex (31).