«Los azares de Ofelia» és la tercera novel·la de l’escriptor Jordi Viola que al llarg d’unes dues-centes pàgines conta la vida d’una jove que a principis del segle XX empesa per la misèria i les desgràcies se’n va del seu poble disposada a aconseguir el seu somni. «És una novel·la de superació personal, de l’ambició d’una persona per arribar a assolir allò que vol, d’una dona que en aquell temps ho tenia complicat, ella va trencant tabús i perjudicis per arribar a aconseguir el que vol», assegura Viola.

La protagonista de «Los azares de Ofelia» és una jove humil que des del seu poble d’Andalusia arriba a Barcelona per buscar-se la vida i acaba en una casa de cites famosa de l’època. S’adona que duent una vida frívola pot arribar a aconseguir moltes coses, entre elles el somni de ser actriu de cinema, que finalment aconseguirà després d’una sèrie de circumstàncies i etapes en la seva vida. D’Espanya Ofelia viatja per la resta d’Europa, torna a Espanya i se’n va als Estats Units, on començarà la seva carrera cinematogràfica. «Cada capítol de la novel·la és un dels atzars de la vida que porten Ofelia a fer un pas més cap endavant i així transcórrer la novel·la, avançant en aconseguir el seu objectiu. Aquesta història principal de la novel·la està complementada amb una segona història que s’explica als capítols finals i que és com una petita sorpresa per als lectors», subratlla Viola. La novel·la tracta d’una història inventada, però en aquest cas neix de les històries que son pare i l’avi de l’autor li explicaven de la Barcelona antiga, una idea que sempre havia tingut al cap, la va desenvolupar, i posteriorment va afegir contingut a l’inici i al final de la història de n’Ofelia, «un nom fictici que he emprat perquè m’agrada aquest nom i també perquè em permetia buscar-li noms abreviats, com Feli, Ofel i Lia, que són noms que ella va adoptant segons va transcorrent la novel·la en cada moment de la història», assenyala. Una altra de les característiques de «Los azares de Ofelia» és que la història es desenvolupa en diferents països d’Europa i també per Amèrica, amb la presència de personatges ficticis i altres històrics. «Els diferents escenaris d’aquest periple de la protagonista de la novel·la, que fa de la seva vida li permet conèixer una mescla de personatges inventats i altres reals, el que conforma tot el món en què es mou Ofelia. Així, en un moment es troba amb Pablo Picasso, també a Coco Chanel, o a l’escultor Demetre Chiparus, a més de gàngsters coneguts als EUA. I altres personatges fabulats que van complementant tota la novel·la», subratlla. Escriure novel·les per atrapar l’interès del lector i també per divertir-se un mateix «Los azares de Ofelia» és la tercera novel·la de Jordi Viola, després de «Los horizontes duermen en el océano» (2016), ambientada en les Illes Maldives, i «La serpiente del jardín mogol» (2021), les vicissituds d’una jove hindú a la cort de l’emperador Akbar. També ha estat finalista, segon premi i guanyador, respectivament, dels XXVII, XVIII i XIX Premi de Narració Illa de Menorca. Afirma que quan comença a escriure una novel·la el seu objectiu és atrapar el lector i que es divertesqui, a més de divertir-se ell mateix. Està acabant una quarta novel·la ambientada els anys 60 que es publicarà el 2025, una vegada s’hagi corregit el text.