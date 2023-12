Poco más de media hora, repartida en nueve canciones de rock puro y duro. StOp,sToP! están de regreso con un nuevo álbum, «Tangled», el sexto de su carrera, para dar una nueva lección de independencia y un notable salto sonoro tras 14 años en acción.

«Las largas temporadas en la carretera y en los escenarios nos han dado la consistencia que nos faltaba al principio», reconoce el menorquín Jacob A.M, voz y bajo y guitarra de la formación con base en Reino Unido, «es el resultado de probar la misma canción de mil maneras para descubrir e ir dando forma a la personalidad del grupo y ver lo que funciona mejor con el público», añade.

El directo opera como un banco de pruebas para ver «lo lejos o cerca que estás de la canción perfecta, esa que le va a entrar a todo el mundo». El músico confiesa que «todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero con este disco tengo la certeza de estar cerca de algo» y reconoce que las nuevas canciones de estudio «son tan crudas y directas como si fueran tocadas en un escenario con toda la adrenalina».

Y en ello puede que tenga algo que ver algo los cambios que han introducido. Si hasta la fecha grababan en directo para preservar la espontaneidad, en «Tangled» lo han hecho por pistas con el objetivo de trabajar a fondo cada detalle, experimentar y «conseguir el sonido más duro posible».

Cambio de guitarrista

A ello hay que sumar el cambio de guitarrista, Dennis, que ha entrado perfectamente en el engranaje, sumándose a la habitual contundencia de Danny a la batería. «Teníamos ganas de superar todos nuestros discos anteriores, con un nivel de exigencia exhaustivo que nunca habíamos tenido. Ahora sí somos un equipo al completo y al nivel de conseguir llegar lejos y creemos que con este disco lo conseguiremos», apunta el menorquín.

La portada de «Tangled», el sexto disco de la banda.

A la espera de dar ese gran salto, siguen instalados en la independencia. «Las discográficas no apuestan por nada nuevo en general, ya sea rock o pop. Antes de que te contrate un sello discográfico no independiente, tienes que ser un artista casi consagrado del todo, con niveles de ventas muy elevados. No se arriesgan a invertir en un artista emergente que simplemente 'prometa', solo van a lo rentable», razón por la que StOp,sToP! «sigue siendo una banda que se lo guisa y se lo come por su cuenta».

Giras exitosas

En una época en la que apenas se venden discos, su repercusión en plataformas se queda corta si se tiene en cuenta el actual éxito de sus giras. «No somos los hijos de papá enchufados, no tenemos a nadie en la industria que nos pase por los atajos y nos meta a tocar de teloneros de bandas conocidas delante de las masas cada noche. Nosotros todo lo que tenemos nos lo hemos ganado por nuestra cuenta, bolo a bolo, ciudad a ciudad, convenciendo a la gente cada noche, uno por uno», presume el menorquín.

Hasta la fecha han sido catorce años «de mucho trabajo y sacrificio para poner la banda en el mapa. Han sido muchos, muchísimos conciertos en garitos de mala muerte por toda Europa delante de 10 o 20 personas», pero poco a poco han ido recogiendo sus frutos y algún que otro logro, como ser la primera y única banda española que ha conseguido tocar en el legendario Monsters of Rock Cruise y el Rocklahoma (ambos en Estados Unidos) «o ser una de las únicas bandas españolas en vivir completamente de su música sin ser famosos».

Como es habitual en los últimos tiempos, Menorca estará incluida en la gira de 2024. Será el 16 de noviembre en Ciutadella (sala por confrmar). «La gente de la Isla quiere rock and roll, y nosotros estamos encantados de venir a servirlo».