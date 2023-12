Des de fa més de vuit anys la prestigiosa fotògrafa madrilenya Mara Saiz imparteix tallers i classes per a grups, individual, presencial i en línia per alumnes d’Espanya i Llatinoamèrica. El passat diumenge va ser a Ferreries per impartir-ne un organitzat pel Fotoclub f/llum Menorca, amb l’assistència de nou participants que van experimentar el viatge d’una fotografia, des que germina la idea i floreix a les xarxes socials o als mitjans de comunicació.

Mara Saiz ha participat com a ponent en diferents congressos nacionals i internacionals de fotografia, a més d’universitats d’arreu de la geografia espanyola i escoles de fotografia, en què ha transmès i compartit la seva experiència personal sobre el poder de la fotografia, la creativitat i la inspiració. Així mateix, ha fet exposicions individuals en galeries espanyoles i part de la seva obra ha estat exposada en exposicions conjuntes nacionals i internacionals, a més de portades de revistes d’art, cartells, vinils i CD.

Els participants han pogut conèixer tant la teoria com la pràctica del procés fotogràfic. | Katerina Pu

Tot aquest cabal de coneixements va ser mostrat en el taller de Ferreries que va constar de tres parts: la primera més teòrica amb exercicis i dinàmiques de creativitat, la fotografia amb models, contar històries a través de les imatges i, especialment, desfer mites i veritats universals; la segona, conèixer tots els secrets de la sessió de fotos quant a saber mirar per localitzar, la utilització de la llum natural i la creació de llum artificial, la improvisació i el treball amb pressió, els posats i l’actitud, la correcta elecció de l’estilisme i el maquillatge i la importància del color en la composició, entre altres; i la tercera, l’edició de les imatges amb la revisió i selecció de les fotografies, i la utilització de la intel·ligència artificial tant amb Photoshop i altres programes com Midjourney per la creació de fons i recursos i Evoto per al retoc complet de la pell.

Motivacional

En aquest sentit, Saiz assenyala que «el taller va estar adreçat a aquells fotògrafs sense un estil propi o definit, amb por a l’edició i a jugar amb els colors. Vaig intentar que tots ells es sentissin immersos en el meu procés creatiu per contar una història, a més vaig pensar en veu alta perquè cada un d’ells s’adonés en cada moment de les meves decisions, tant en la il·luminació i attrezzo, com en el posat i l’actitud. Una vegada acabada la sessió de fotografia, els participants van poder endinsar-se en l’edició de les imatges fent una especial menció en la pell i el color», assegura la fotògrafa.

El curset va comptar amb la participació de models. | Katerina Pu

Saiz sempre s’ha considerat una artista, encara que mai no es va atrevir a reconèixer-ho com una vocació i va fer molts salts en la seva vida que la van mantenir en una constant crisi existencial per no trobar el seu camí. Però la fotografia va arribar a la seva vida en el moment just, quan tenia 29 anys, i la primera càmera de fotos la va salvar literalment.

Mara va saber a l’instant que aquesta era la seva veritable vocació i va deixar la feina i la seguretat que li proporcionava sense dubtar-ho ni un segon. Des de fa deu anys es dedica en cos i ànima al retrat pictòric. Va trobar la seva vocació a la fotografia quan va descobrir que era una manera molt especial d’entrar en contacte directe amb l’ànima de les persones i ajudar-les en el camí de l’autoconeixement i l’autoestima. «Les dones que fotografiï no posen a les meves fotos, hi viuen», subratlla.