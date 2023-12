L’Agència Menorca Talaiòtica i Nurarq organitzen tres visites guiades al recinte de taula oest de So na Caçana els dies 21, 22 i 23 de desembre, en què tindrà lloc un esdeveniment arqueoastronòmic molt especial que podria indicar que el sol era una de les divinitats del panteó talaiòtic. L’activitat recrearà l’ambient intern original del santuari, durant el migdia del solstici d’hivern.

A causa de les petites dimensions del recinte, el nombre de participants està limitat i les entrades s’assignaran mitjançant un sorteig. El termini per participar-hi comença dia 5 de desembre i finalitza dia 12.

En aquestes dates, els rajos del sol entren dins el recinte de taula oest de So na Caçana a través d’una petita finestra i il·luminen un indret especial a l’interior d’aquest recinte de taula on s’hi ubicaven les figures de les divinitats. Aquest fet representaria, per als menorquins d’època talaiòtica, una hierofania. És a dir, que el sol constituiria una de les divinitats principals del panteó talaiòtic i que la penetració dels seus rajos dins del recinte de taula representaria una manifestació d’aquesta entitat divina.

Un cop els participants entrin al recinte de taula es farà una explicació detallada del fenomen, i se n’anirà observant el desenvolupament amb l’acompanyament de les explicacions d’algun dels membres de l’equip que ha descobert i documentat aquest fet. També s’explicarà què és un recinte de taula, quins rituals s’hi han documentat a l’interior i les darreres investigacions i hipòtesis sobre el món simbòlic del talaiòtic final.

Durant el transcurs de l’activitat, es podrà tastar el pastís guanyador del concurs «El dolç talaiòtic», inspirat en l’entorn natural de la Menorca Talaiòtica.