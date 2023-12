En el seu dia, el Padre Petrus va impulsar la trobada d’un grup de corals a l’església de Santa Maria de Maó aprofitant les dates nadalenques. Trenta-vuit anys després, encara que amb algun període sabàtic després de la mort del Padre Petrus i la irrupció de la pandèmia, les corals de Maó, es Castell i Sant Lluís es continuen reunint el dijous abans de Nadal per cantar, siguin nadales o cançons típiques de Menorca durant tot l’any.

El CEIP Sa Garriga ha estat un dels centres que ha acollit els assaigs de la coral en el darrer mes | Carmen García

Reunió d’exalumnes

En aquesta ocasió hi participen un total de tretze corals, el major nombre des que va arrancar la trobada l’any 1985. Entre elles es troba una de molt especial: la coral del Padre Petrus, ara liderada per les seves antigues alumnes Carmen García i Mercè González, directora del Club de Jubilats des Castell i que ha donat una empenta a la iniciativa Deixem lo dol.

En el seu moment, formaven part del grup d’alumnes més avantatjades del Padre i la mateixa Carmen, encara que era petita, recorda la primera trobada que es va celebrar. «El Padre Petrus va pensar que estaria bé que una amiga i jo féssim de mestres. Amb tretze anys sortíem de classe i anàvem directes al col·legi Antoni Juan, on ens esperava un grup de fillets voluntaris que els feia il·lusió cantar a una trobada de corals», recorda Carmen, que ara exerceix com mestra de música a l’escola de Sant Lluís, clarament influenciada pel Padre Petrus.

Sortida a la processó, amb el Padre davant

En el cas del seu grup, molts d’ells no es veien des dels seus temps a la coral quan eren joves. «Alguns d’ells s’han dedicat a la música i d’altres ho van deixar en el seu moment, però ho tenien tan ben arrelat, que s’han sumat tot d’una», explica Carmen, qui ha estat també una de les responsables que el grup d’exalumnes del Padre Petrus s’hagi tornat a ajuntar. Tant ella com Mercè van crear un grup de Whatsapp en el qual van anar afegint a diferents amistats que encara mantenen d’aquella època. «Així ja vam tenir per fer un petit grup de quinze persones que, a poc a poc, es va anar escampant fins a arribar als cinquanta integrants en l’actualitat. Així funcionen les xarxes socials. Tenim gent que està establerta a Madrid, a Barcelona, a Girona o a Anglaterra que ens diu ‘ai, tant de bo que hi pogués ser’», conta.

Actuació de la coral a Santa María, a Maó

De fet, una d’aquestes exalumnes és resident a Mallorca i participarà en el concert que tindrà lloc el pròxim dijous 21. Va aprofitar el pont de la Constitució per venir uns dies per Menorca i assajar amb el grup que, de moment, porta tres assajos des del passat mes de novembre, moment en què es van començar a reunir.

Finalment i com a senyal de que tots s’ho han passat bé, aquest diumenge tindrà lloc el darrer i quart assaig. Amb la imatge del Padre Petrus en el record, un nom que només de sentir-lo ja se li posa la pell de gallina a Carmen, el grup tornarà a cantar de forma conjunta dues cançons d’aquella època: «Bellos Ángeles» i «Blanca Navidad».