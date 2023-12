L’IME ha concedit ajuts a la investigació a 12 projectes, amb un import total de 50.000 euros i un import màxim per projecte de 4.500 euros, en una convocatòria que contemplava una línia per a investigadors novells, per tal de fomentar la investigació entre persones que s’inicien en aquest camp, i una altra per a investigadors consolidats.

Quant als investigadors novells s’han concedit ajuts a Mariona Massip Sabater, amb el projecte «Sa glosa menorquina com a patrimoni cultural amb valor socioeducatiu (Glos-Me)»;Sergi Olvera Maneu (Universitat de Nicosia, Xipre) amb «Assaig sero-molecular i factors de risc associats de la piroplasmosi equina en cavalls de pura raça menorquina»; Carolina Ripollés Ávila (UAB) amb «Establiment de la vida útil en relació amb el risc de listeria monocytogenes en el formatge Mahón-Menorca D.O.P. com a producte tradicional menorquí»; Romina Viggiano amb «Prácticas artísticas actuales desde Menorca: una aproximación a la naturaleza»; Montserrat Compa Ferrer (UIB) amb «Los impactos de las olas de calor marinas en las esponjas marinas: una evaluación ecológica y de biomarcadores integral». Als investigadors consolidats, Pablo José Manent amb «Estudio de caracterización biológica de las praderas de Zostera noltii en Menorca»; Pablo Cardona Pascual amb «Dofins del vent: presència, distribució i ús d’hàbitat del dofí mular i altra megafauna marina en un dels polígons delimitats per a la ubicació d’instal·lacionds d’eòlica marina al nord-est de Menorca»; Maria Magdalena Gayà Vidal amb «El paisatge genètic de Menorca: nous coneixements sobre la història de Menorca»; Josep Quintana Cardona amb «Proposta per a l’inventari i l’acomodació de la col·lecció de bogamarins actuals d’en Fernando Escalante Díaz (1955-2020) al Museu Diocesà de Menorca»; Josep Portella Coll amb «Cosme Parpal Marquès i la saga Parpal (ss. XIX, XX i XXI)»; i Adolf Sintes amb «Memòries etnològiques viscudes a l’entorn de s’Albufera des Grau».