Maó, localitat que acull l’exposició, no és aliena als moviments migratoris femenins. Segons les darreres dades del cens del municipi, actualitzades al mes de maig d’aquest mateix any, la població de nacionalitat ucraïnesa va començar a augmentar al 2019, però sobretot al 2022 a partir de la guerra que encara s’està lliurant entre tropes russes i ucraïneses. Encara que només són 36 persones, la gran majoria, un 72,22 per cent, són dones. És a dir, només hi ha deu homes ucraïnesos censats al municipi maonès.

Per la seva part, la immigració llatinoamericana també està encapçalada pel gènere femení. Encara que les nacionalitats colombiana, peruana i veneçolana són les que més han augmentat en els darrers anys, les nacionalitats més feminitzades segons el darrer padró són l’hondurenya, amb un 67,14 per cent de dones, i la brasilera, amb un 62,9 per cent. A més, també s’afegeix la colombiana amb un 52,49 per cent.