Guillem Uriel Bagur, un ciutadellenc de 18 anys, és el creador de la plataforma Mitali i un dels tres guanyadors de la IV edició de Connect’Up, organitzat pel Grup Serra i patrocinat per CaixaBank.

El seu projecte consisteix en una prestatgeria virtual de trofeus amb el qual també s’aborda el problema del malbaratament de materials i energia associats a la fabricació dels guardons.

Uriel, que realitza els estudis de Grau Superior de Programació a l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó i practica escacs i atletisme, assenyala que el projecte Mitali -medalla, en finlandès- és una prestatgeria virtual per a la col·locació de trofeus, «tant els meus amics com jo mateix que som esportista arriba el moment que tens tants trofeus de competicions que es van acumulant en una prestatgeria, ocupant molt d’espai, amb el temps es van omplint de pols... A més, s’ha de tenir en compte la quantitat de recursos que es necessiten cada any per fabricar aquests trofeus. Només a Balears, s’utilitzen dues tones de marbre i 500 quilos de plàstic per fabricar trofeus, el que consider una cosa absurda en ple segle XXI. L’aplicació és la manera de fer la transició als trofeus virtuals. El material com a tal no aporta res, el que un vol és el record d’haver guanyat una competició», assenyala.

Utilitat

Actualment, Uriel s’ha centrat a mostrar l’aplicació als companys d’esport, que s’han creat el compte i els ha agradat molt la idea, perquè s’han trobat trofeus que ni tan sols se’n recordaven que havien guanyat i que ja havien tirat. «Quan la gent s’hi acostumi als trofeus virtuals no posaran tanta resistència a l’hora de llevar els trofeus físics, perquè amb els temps tot es va digitalitzant, quan la gent veu els beneficis que té ja no s’ho qüestiona. A més, hi ha bastant gent amb qui he xerrat, sobretot pares i mares de fillets petits, que tenen estudis sencers de trofeus i m’han dit que ho veuen bé aquesta plataforma», assegura.

El jove creador ja pensa que en un futur aquesta plataforma englobarà un conjunt d’aplicacions, una per als usuaris finals, per als esportistes, per reunir tots els seus trofeus i poder-los compartir, i, per altra banda, perquè les federacions esportives puguin atorgar els trofeus de manera virtual.

Uriel assegura que era un projecte que tenia al cap abans de presentar-se a Connect’Up, donat que ja estava desenvolupant aquesta aplicació quan estava fent un Erasmus a Finlàndia perquè li veia molt de potencial, «quan tenia el projecte pràcticament fet i em vaig adonar que hi havia un concurs per presentar idees de negoci, precisament vaig veure l’anunci en «Es Diari», vaig decidir apuntar-me. M’ha ajudat no tant pel fet de guanyar, sinó de donar-lo a conèixer», subratlla.