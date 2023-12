No hi ha cap dubte que celebrar Cap d’Any amb l’orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM) s’ha convertit ja en una tradició en els teatres menorquins. I enguany el públic podrà gaudir de nou de la màgia que desprèn aquest conjunt orquestral amb la interpretació de Pulcinella d’Igor Stravinsky.

La fi de l’any marca, així mateix, la cloenda del vint-i-cinquè aniversari de l’OCIM i és per això que oferirà un programa especial donant una ullada cap enrere abans de mirar cap al futur.

Per una banda, oferirà un concert al Teatre Principal de Maó dia 29 a les 20 hores i un altre al Teatre des Born de Ciutadella un dia després, és a dir, dia 30, també a les 20 hores.

Sessions de caràcter social i gratuïtes

A més a més, l’orquestra oferirà dues sessions de caràcter social i gratuïtes. Dijous dia 28 a les 17 hores el Teatre des Born acollirà una sessió relaxada d’assaig oberta als usuaris de la xarxa Apropa Cultura i del Geriàtric de Ciutadella que ho sol·licitin. Podran escoltar els tradicionals valsos i polques i interactuar amb el director i els músics.

Per altra banda, divendres dia 29 a les 17.30 hores a l’Hospital Mateu Orfila l’orquestra dirigida per Francesc Prat oferirà un concert per a pacients, familiars i personal sanitari i pels usuaris de la xarxa Apropa Cultura. És, sens dubte, una manera de compartir l’emoció d’aquestes dates tan assenyalades amb la música.

De Lully a Strauss

El concert que oferirà l’OCIM als dos teatres de referència de l’Illa s’obrirà amb la música galant de Lully, que transportarà el públic als salons de Versalles. L’orquestra visita el repertori antic, cercant alhora les seves arrels i la seva pròpia personalitat interpretativa.

Seguidament, s’interpretarà l’obra estrella del concert, la «Suite Pulcinella». És una fusió única de tradició i modernitat. El cèlebre compositor Igor Stravinsky combina melodies barroques amb harmonies i ritmes avantguardistes per narrar les divertides peripècies amoroses de Pulcinella, un personatge de la comèdia italiana.

Per acabar el concert, l’orquestra interpretarà fragments de «Die Fledermaus» de Strauss amb els tradicionals valsos i polques per celebrar el Cap d’Any més clàssic a la vienesa.

Les entrades estan gairebé exhaurides. L’OCIM recorda que els usuaris de la xarxa Apropa Cultura poden gaudir d’entrades per als dos concerts centrals a un preu reduït.