La imatge de la Menorca Talaiòtica protagonitzarà el cupó de l’ONCE que es repartirà per tot Espanya per al sorteig del dimecres dia 3 de gener. El cupó, que tindrà cinc milions de còpies, s'ha presentat al poblat de Trepucó amb la presència de Joan Pons Torres, conseller de Cultura de Menorca, i Higinio Sanchís, director de l'Agència de l'ONCE a Menorca.

La Menorca Talaiòtica va ser inscrita en la Llista del Patrimoni Mundial de la Unesco el 18 de setembre de 2023 en considerar-se l'illa com un testimoniatge únic d'una cultura prehistòrica insular amb un repertori excepcional de monuments il·lustratius de les seves diferents etapes. El conseller Pons Torres ha agraït la iniciativa de l'ONCE perquè ajudarà a difondre el patrimoni arqueològic de Menorca. Des de l'organització de cecs han explicat que els cupons es comercialitzen a través dels més de 19.000 venedors que tenen a tot el país.