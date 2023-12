El Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell ha tret una nova edició de la convocatòria d’ajuts per a la creació en arts visuals i audiovisuals dotada amb un total de 90.000 euros.

Enguany s’ha augmentat el pressupost amb 5.000 euros més a la línia 5, dirigida a la preproducció i postproducció de documentals i audiovisuals de ficció.

Aquesta convocatòria, dividida en cinc línies, fixa el seu objectiu en el foment i el desenvolupament d’activitats en l’àrea de les arts visuals i audiovisuals a Menorca.

Les altres quatre línies convocades són per a projectes d’investigació artística, suport a projectes adreçats a impartir un curs de formació gratuït, per a la realització de projectes que necessiten recursos de producció i per a la producció d’exposicions.