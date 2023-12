Des del mes d’octubre passat, els intèrprets de la Banda de Música de Ferreries, sota la batuta del director Josep Agustí Colom, assagen la fantasia simfònica «Santa Claus», del compositor valencià Ferrer Ferran. El concert d’aquesta peça, amb narrador i veu solista, destinat a tots els públics, es farà el dissabte dia 6 i diumenge 7 de gener a l’Auditori de Ferreries.

Basada en la màgia de Nadal, plena d’il·lusió i fantasia, explica «la història mai contada per la música» del petit Nicolau, després convertit en Santa Claus. El narrador per a l’ocasió és el dramaturg i director teatral Damià Moll, implicat aquí en una nova experiència dalt l’escenari, i al servei del compàs de les partitures, que inclouen instruments com l’arpa, amb Elena Armenteros, i el piano, amb Maria José Vinent. Hi ha també la veu de la jove Berta Coll, interpretant un dels personatges que surten a la història.

La composició per a instruments, per la seva part, suposa amb la seva originalitat tot un repte per a la Banda de Música de Ferreries, capaç de transmetre tota l’emoció que té el moment màgic de Nadal, «amb la intenció que els fillets i filletes mai deixin de somiar», tal com explicà en el moment de l’estrena a València, l’any 2019, Ferrer Ferran.

«Ferreries»

Amic del director de l’agrupació ferrerienca, Josep Agustí Colom, també valencià, amb qui ha compartit projectes musicals a la població de Cullera, d’on és originari, aquest compositor prepara un monogràfic de peces seves amb el títol: «Ferreries».

Així, està previst que el juliol ell es posi al capdavant de la banda local en un concert a la terrassa de l’Auditori. I motiu pel qual Ferrer Ferran viatjarà a Menorca dia 19 de gener, per fer una primera incursió a la població i conèixer de primera mà el «terreny» i els músics de la banda que dirigirà per aquest esdeveniment, que arribarà amb les sorpreses de temes de Sant Bartomeu i altres melodies locals.

L’agrupació ferrerienca, dirigida des de 2001 per Josep Agustí Colom, ha interpretat en diferents ocasions obres originals de Ferrer Ferran. Aquest viatge significarà pel compositor, finalment, la possibilitat de conèixer l’Illa i la banda que tan bé s’ha consagrat a les seves creacions.

Hi ha més grans projectes en l’agenda de la Banda de Ferreries, com el concert de Pasqua amb la Banda des Mercadal, acompanyats de diferents grups corals, a l’església de Santa Maria.