Tot i ser el poble més petit de l’Illa amb tan sols 1.558 habitants, es Migjorn Gran sembla ser una terra reservada a aquells músics amb una sensibilitat especial: el guitarrista de renom mundial, David Russell, o l’agrupació musical del municipi, la Banda de Música des Migjorn Gran, són exemple d’això.

També ho és el flautista Josep Portella, qui va emprendre rumb a Àsia poc més d’un any i va aconseguir una plaça fixa a la Hong Kong Philharmonic Orchestra, després d’ingressar al mes de setembre de 2022 amb un contracte temporal. Després d’un 2023 en què encara ha estat a prova per veure si «encaixava amb la resta de membres de l’orquestra», el migjorner ha convençut amb el seu caràcter i professionalitat. «No totes les orquestres funcionen igual. T’has d’entendre amb els teus companys a l’hora de fer música i, per aquesta part, he tingut molta sort amb ells», explica l’integrant més jove de la banda, de 25 anys.

Josep Portella, sonant amb la seva flauta a un concert de l’orquestra filharmònica de Hong Kong | MICHAEL LI YAM /HONG KONG PHILHARMONIC ORCHESTRA

Un altre ritme de vida

Després d’uns anys d’intensa vida universitària al Liceu de Barcelona, Portella ha afluixat el ritme d’estudi una vegada s’ha afermat en el seu primer lloc de feina. I és que mentre que altres companys de promoció encara estan cercant la seva primera feina en l’àmbit musical, ell dona les gràcies per poder estar vivint el seu somni.

«M’agrada arribar a l’auditori prest per escalfar i estar a punt per a quan començam l’assaig, que acostuma a ser al voltant de les 10.30 hores. Després tenim una pausa d’una hora per dinar i normalment a les 16.30 hores ja hem acabat», relata el natural des Migjorn. D’aquesta manera, té «un temps per desconnectar i repassar un poc» des de la comoditat del seu estudi. Segons el músic, l’única cosa dolenta de Hong Kong són les dimensions de l’habitatge i el preu d’aquest, que pot arribar a ser «tres o quatre vegades més alt que a Barcelona».

Expectatives

Gràcies a la Hong Kong Philharmonic, Portella ha pogut visitar diferents països d’Àsia com ara Xina, Corea del Sud o Tailàndia. A més, ha participat recentment en els concerts de Nadal i Cap d’Any, tal vegada els dos més importants de la temporada. Mentre que el de Nadal va ser «més tradicional», el de Cap d’Any va apostar per la innovació. El director convidat, el xilè d’origen italià Paolo Bortolameolli, va triar un repertori enfocat en «música de Sud-amèrica com els tumbaos i la salsa combinats amb els típics valsos austríacs que sonen per Cap d’Any».

Amb motiu del 50è aniversari de l’orquestra, la filharmònica té programat un tour especial per quasi cada mes de l’any per celebrar-ho. Al febrer realitzaran un dels més extensos per Singapur i passaran tres setmanes a Europa, així que el flautista estarà més a prop que mai de casa seva. Tanmateix, de moment no es planteja un canvi de residència en el futur més immediat. «Després de tot el que m’ha costat trobar una feina estable... estic molt content a Hong Kong i em veig aquí per una bona temporada. Si d’aquí a uns anys les coses canvien i vull tornar a estar més a prop de la meva família, hauria de tornar a fer tot el procés de proves, audicions... ho has de fer a on t’agradi i a on encaixis», apunta de cara al futur.