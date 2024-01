«Quina perfecció!» era el comentari entusiasta del nombrós públic, enmig de grans aplaudiments. La Banda de l’Ateneu Musical de Ferreries va fer, dissabte i diumenge a l’Auditori, una demostració de la seva entrega a l’aprenentatge i a la qualitat musical. Amb la fantasia simfònica «Santa Claus», del compositor valencià Ferrer Ferran, la formació, sota la batuta alegre i entregada del director Josep Agustí Colom, tancava, amb aquest plat fort de 25 minuts, un extens programa nadalenc, que va incloure, en la primera part, sons clàssics i de jazz de New Orleans, per portar-nos a la màgia d’aquestes festes i de la música en general.

La peça de Ferrer Ferran, tocada per primer cop a Menorca, representa un important nivell de dificultat, incorporant piano, arpa, narració i cant. A la magnífica interpretació del centenar de músics, s’hi sumà la veu teatral contant la història de Damià Moll i la de la solista, Berta Coll, en un emocionant cant immers en el desig de pau al món i per a tots els fillets.

La Banda va lluir, fruit d’una feina de mesos d’assajos, en una interpretació que, fins i tot el seu creador, Ferrer Ferran, va elogiar quan la va escoltar des de la distància. El programa exigent del concert, amb un auditori ple de gom a gom els dos dies, va destacar igualment amb la variació de Bernat Quetglas de cançons de sempre de Nadal. Els músics van demostrar un gran nivell, amb una bona sonoritat, harmonia i una afinació impecable. Com encert, destaca el pes que la Banda i l’Ateneu donen als seus joves integrants, rendits a l’expressió més pura de l’art musical, els concerts en directe, que permeten gaudir de la seva formació i dedicació musical.