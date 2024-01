La santclimentera Maria Villalonga Pons és l’autora de «Geranis vermells», un recull d’històries íntimes que acaba de treure al mercat Dolmen Editorial i que és la primera obra en solitari de l’escriptora. «Els relats d’aquest llibre s’han cuinat a poc a poc, com si s’haguessin estat coent dins d’un tià de terra damunt d’una d’aquelles cuines de ferro que no coneixien les frisseres», apunten des de l’editorial mallorquina.

«Geranis vermells» està format per vint-i-un relats que, segons afirma l’autora, «volaran pel món tots sols, les històries s’acompanyaran les unes a les altres com si fossin espurnes de llum, que és d’allà on han sortit aquests contes».

Trajectòria

Maria Villalonga ha publicat relats en sis antologies d’El taller d’Ana Haro. També ha participat en els dos llibres que Òrbita va editar com a homenatge a Paul Auster, «Anit vaig somiar que Paul Auster era Déu» i «Paraula d’Auster», diferents haikus a Diversidad Literaria. A més, va quedar finalista en el 30è Premi de Narració Curta Illa de Menorca, del diari «Menorca», amb el relat titulat «Inha», publicat el novembre de l’any passat.