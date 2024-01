Els Premis Vinculum 2023 es lliuraran dimecres dia 24 de gener al Teatre Principal de Maó, en una gala en què està prevista l’assistència més de 500 alumnes i professors de Primer i Segon de Batxillerat dels centres educatius de Menorca. Els premis culminen un programa de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) que té com a objectiu implicar l’alumnat de Batxillerat en l’estudi de Menorca a través dels seus Treballs de Recerca. El programa també vol fomentar la recerca feta des de Menorca.

«La convocatòria ha tingut una molt bona acollida. S’han presentat dinou estudis, nou dels quals han fet recerca sobre Menorca. Els temes d’estudi han versat sobre matemàtiques, tecnologia, art, història, economia, social i fins i tot un poemari», ha detallat la coordinadora científica de l’IME, Marta Jordi.

El conductor de la gala de dimecres serà Enric Culat, divulgador científic a les Balears i coordinador tècnic de la Unitat de Divulgació i Cultura Científica de la UIB. Manuel Calvo, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la UB i catedràtic de la UIB, explicarà la troballa arqueològica de la Cova del Pas a Ferreries. A una segona ponència, Eva Marsinyac, llicenciada en Ciències del Mar i investigadora de l’IME-OBSAM, i Ricard Borràs, llicenciat en Ciències del Mar i Ciències Ambientals i membre de l’IME, ens explicaran el relat de la seva relació amb la mar i de com la viuen des d’un punt de vista professional i personal.

Segons informen des del Consell, el Programa Vinculum segueix diverses línies d’actuació «com la creació d’un catàleg anual on es poden proposar temes pel Treball de Recerca i els membres de l’IME poden ajudar tant al professorat com als alumnes». A l’estiu es realitzen tallers per l’alumnat.

Segons el conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Joan Pons Torres, un dels objectius és «que els estudiants estableixin un lligam més estret amb el territori». Els guardons tenen dues categories: els projectes centrats en Menorca i projectes d’àmbit general. El premi per cada categoria és de 2.000 euros: 1.500 euros pel centre i 500 euros per l’alumne, amb possibilitat de publicar el treball a la revista «Menorca». Cada centre ha pogut presentar fins a dos treballs per categoria a través de la carpeta ciutadana, amb títol i sense desvetllar la seva autoria.