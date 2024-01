Borja Moll Juan ha obtingut de nou, dos anys després, el Premi Josep Vivó de Glosa Escrita, amb les gloses titulades «Som patrimoni mundial».

L’edició d’enguany és la vint-i-unena d’aquest certamen que impulsa la creació de gloses i que ha aconseguit una participació de deu obres en la modalitat general, que ha guanyat Moll i en què ha estat finalista Miquel À. Adrover amb «El mestre de Trepucó». En l’altra categoria, l’escolar, s’han presentat sis obres, una de Primària i cinc de Secundària.

Borja Moll va intervenir amb un vídeo | Josep Bagur

El jurat del concurs ha valorat l’obra guanyadora, per la temàtica i la riquesa lèxica, i perquè «s’ha fet una gran feina de recerca per traslladar en glosa les diverses etapes de la Menorca Talaiòtica». A més, «fa una anàlisi crítica i alhora irònica de les conseqüències de la declaració». En la categoria escolar, han estat premiades les gloses «Jo no som un jove fi, però qui no arrisca no pisca», de Joan Pons Fedelich, alumne de l’IES Maria À. Cardona; i «Sant Joan», d’un grup de 5è de Primària del col·legi Sant Francesc de Sales.