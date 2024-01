L’artista alaiorenc Pau Sintes ha donat una passa més en la seva pintura que beu del trampantojo per crear noves obres que realment són tridimensionals. Aquesta nova passa es diu «Metamorfosi», l’exposició d’una vintena de quadres, amb format d’un metre o un poc més fins a 40x50 cm, que es poden contemplar fins al pròxim dia 18 de febrer a la galeria Pinzellades d’Art, a Alaior.

Pau Sintes assenyala que sempre ha pintat les seves obres amb aquesta tècnica -trampantojo- que provoca l’efecte tridimensional, tot i que ara ha volgut incrementar aquest efecte amb pedaços i altres objectes. «Aquesta exposició és el punt del canvi en la meva obra. Jo sempre he pintat en 3D perquè m’agrada que les pintures surtin de les vases. A més, en aquesta exposició he utilitzat unes vases o quadres buits que els he reciclat i he aplicat la tècnica tridimensional però no només visual, sinó real. Fins ara era per enganar l’ull i ara és el mateix, però amb el fet que ho pots tocar, és un pedaç, rígid, que se li ha donat forma; també hi ha una corda que no està pintada. Abans era un efecte visual i ara és tàctil», assegura.

El tema central de les obres exposades és el paisatge de Menorca que queda integrat dins els seus quadres. Així, apareixen la taula prehistòrica, la barrera menorquina, un ullastre envoltat de paret seca, un jardí melancòlic, el molí des Cos d’Alaior, el far de Cavalleria, l’Arenal de Son Bou i el port de Maó vist un vespre tornant en barca des de l’Illa del Rei, amb els reflexos de les llums de la ciutat, entre altres. «Dins els quadres reciclats, amb una tècnica mixta d’oli, acrílic, amb cola i altres elements, he anat fent aquestes obres amb pedaços, sempre integrant el paisatge de l’Illa», assenyala.

Sintes es mostra satisfet de l’exposició i de la feina que ha fet per dur-la a terme. «Ha estat una experiència molt agradable, de creativitat, d’estar ficat dins l’obra i treure-li el suc. És totalment diferent, dins aquesta línia no he vist altres casos i he estat en diverses ciutats de fora de l’Illa, he vist pintures amb pedaços, amb cordes, però tot fusionat és una altra cosa», assenyala.

Exposar a fora

El 2023 va fer la seva darrera exposició a Barcelona utilitzant la tècnica del trampantojo i ara aposta per un nou estil pictòric que enceta amb «Metamorfosi» i que pretén dur més enllà de l’Illa. «Estic en contacte per poder exposar a fora, concretament a Barcelona i Roma, però encara no ho tenc tancat», subratlla.