El director musical, pianista i compositor de prestigi internacional Ferrer Ferran, nom artístic de Fernando Ferrer Martínez (València, 1966), ha creat una peça simfònica inspirada en Ferreries. L’estrenarà ell mateix, posant-se al capdavant de la Banda Municipal d’aquesta població, en un concert des de la terrassa de l’Auditori, el cap de setmana del 6 i 7 de juliol.

La partitura per a banda, que dur el títol «Ferreries (Episodi simfònic)», va ser per encàrrec de l’anterior president de l’Ateneu Musical, Joan Lluís Torres. Aquí, aquest compositor, mereixedor de diferents premis i catedràtic del Conservatori Superior de Castelló, és un dels noms referents, interpretant la banda en diferents ocasions obres seves. Ho són les suites simfòniques «Safari» o la recent «Santa Claus», l’obra que va protagonitzar el concert del passat Nadal de la Banda de Ferreries a l’Auditori, amb gran nivell harmònic, admiració i emoció per part del públic assistent.

L’acceptació de l’encàrrec per part del prestigiós Ferrer Ferran comptava amb un altre punt a favor: l’amistat amb qui és el director de la formació ferrerienca des de fa dues dècades, Josep Agustí Colom; units pel lloc de procedència, València, i l’estima per la professió.

«Visc escrivint música, penso en música tot el dia, i amb l’únic objectiu de fer feliç al món amb les meves partitures». Així va obrir la seva intervenció el compositor en l’acte de benvinguda que l’Ajuntament de Ferreries li va brindar dissabte passat. Que serví també per explicar alguns detalls de la peça. De la mateixa manera que es fa un treball artesanal, Ferrer Ferran es va posar a crear-la, primer, al piano, indagant a través de la història del poble, remuntant-se a l’origen del seu nom; en la geografia de muntanyes, llegendes com la de Santa Àgueda o el Barranc d’Algendar, o en sons emblemàtics, com la tonada de Sant Bartomeu amb fabiol. D’aquí va sortir aquesta partitura simfònica, de gairebé 20 minuts, i que la formació ferrerienca començarà a treballar aviat, preparant la important estrena.

Dissabte era el primer cop que el compositor venia a Ferreries, donant també la possibilitat als músics de la seva banda de conèixer en persona al creador de les obres a les quals tantes vegades s’han entregat amb els seus instruments. Això ho destacava el president actual de l’Ateneu Musical, Damià Rotger, sense perdre de vista que la banda té com a principal funció la formació dels músics, molts d’ells, incorporats amb 12 anys. I destacant igualment la importància de poder gaudir de la seva direcció, al juliol, portant ell literalment la batuta en la interpretació de la peça. Que amb aquest títol, està destinada a fer internacional el nom de Ferreries, sabent la presència arreu del món que té Ferrer Ferran. Per fer-se una idea, de l’estrena a Ferreries, un dels següents escenaris serà Corea.

El director del conjunt musical ferrerienc, Josep Agustí Colom, destacà, per altra banda, la importància que sigui creador d’importants peces que han estat pensades des del primer moment per a ser tocades per a bandes, amb les particularitats d’aquests tipus de formacions i legitimant-les.

En paraules de Ferrer Ferran, «les bandes són el futur de la música». Això és així, explicà, per la seva capacitat d’interpretar des de sons clàssics als més actuals. Per altra banda, durant la presentació, es va parlar de la polivalència que tenen les bandes, amb el seu paper imprescindible a les festes, capaces d’emocionar tant al carrer com en un recital simfònic des d’un prestigiós escenari com l’Auditori.

El regidor de Cultura, David Alzina, encarregat de presidir l’acte, com a anècdota, va remarcar la coincidència de lletres en l’origen de la denominació del poble de Ferreries i el cognom, Ferrer, del compositor. Fruit d’una sèrie de causes i casualitats, Ferrer Ferran ha estat cridat a crear un so destinats a quedar ja per sempre al poble i a la seva història musical.