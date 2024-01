El col·lectiu El Tren de la Bruixa, de Ciutadella, posarà en escena el pròxim dissabte, 27 de gener, a les 19 hores, l’obra «Alfa Centauri», que es representarà la sala d’actes de l’IES Josep M. Quadrado. Aquesta obra del ciutadellenc Txus Llufriu és una crítica a l’actitud egoista i gens respectuosa de la humanitat envers la Terra, que podria provocar una hipotètica emigració cap a altres planetes.

L’argument de l’obra «Alfa Centauri» es situa en un futur, d’aquí a dos-cents anys, quan la humanitat decideix abandonar la Terra per la contaminació, el malbaratament dels recursos naturals i les guerres, entre altres, que han malmès les condicions de vida. No obstant, el procés provoca que aquelles persones que poden anar-se’n i salvar-se són les de sempre i les que queden al planeta també són les que no poden emigrar. «La paradoxa és que quan se’n van es produeix un canvi climàtic, com si les tragués l’egoisme de la persona i a la Terra torna a ploure, a millorar les condicions i, en definitiva, a haver-hi una segona oportunitat. És una història de crítica perquè la gent reaccioni sobre com vivíem i el que està passant en el món», afirma Llufriu.

La novetat d’aquesta obra de teatre musical és que la seva representació no es fa de forma tradicional, sinó que s’explica com si fos un conte, amb la participació de les persones necessàries, com el narrador i els músics sobre l’escenari. «Jo no he tingut capacitat per crear una obra teatral en què hi hagi una representació actoral. Noltros el que feim és presentar un projecte que es pot convertir en una obra de teatre musical, es farà la música en directe, els diàlegs no seran tal sinó que realment és un conte que explica aquests diàlegs i les interrelacions entre la gent», assegura Llufriu. Per tant, l’autor de l’obra i director del col·lectiu recomana que els assistents gaudeixin de l’obra mitjançant la narració i l’acompanyament musical amb els ulls tapats, sense mirar què passa dalt l’escenari, per recrear la història amb la paraula i la música.

Llufriu justifica que l’obra es representi a la sala d’actes de l’IES J.M. Quadrado pel fet que el centre ofereix el batxillerat d’arts escèniques i estan interessats a acollir aquesta proposta, «podria ser que després l’adoptessin per donar cos a la part actoral i el que realment és una obra de teatre, en què els actors xerren i després canten les cançons», subratlla.